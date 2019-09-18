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 Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на производстве и сбыте крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.

Как передает Цензор.НЕТ, ою этом сообщает прресс-служба СБУ.

В информации отмеается: "Оперативники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ установили, что в состав группы входят 12 жителей региона, среди которых бывший работник МВД. Злоумышленники наладили оптовое изготовление гашиша, марихуаны и амфетамина в нарколаборатории, которую обустроили в собственных домах. Готовый "товар" они продавали на территории Тячевского, Ужгородского и Мукачевского районов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов реализации наркотиков фигурантами производства. Правоохранители задержали девять участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства. Во время санкционированных следственных действий в помещениях наркодельцов изъяты наркотические средства и прекурсоры на общую сумму более 500 000 гривен по ценам "черного рынка".

Также обнаружен автомат Калашникова, пистолеты Парабеллум и Сталкер, нарезное оружие Форт-202, большое количество патронов, 11000 долларов США, 10 000 евро и 70 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение 12 участникам организованной группировки подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу 01
Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу 02
Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу 03
Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу 04
Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу 05
Преступная группировка, изготовлявшая крупные партии наркотиков, ликвидирована на Закарпатье, - СБу 06

Источник: https://censor.net.ua/p3149191
 
 
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