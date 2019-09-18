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Все про:Минобороны (5951) США (15354) учения (2171) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (33) Десантно-штурмовые войска (49)

 На учениях "Saber Junction" украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США. ФОТОрепортаж

В нынешних многонациональных учениях военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины выступают за силы BLUFOR, основу которых составляет 173-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

На военной базе в городке Графенвер под руководством командира бригады отрабатывали на макете местности первый этап международных учений "Saber Junction-2019" с командирами подразделений 173-й воздушно-десантной бригады и других стран-участников.

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18 сентября началась практическая фаза учений "Saber Junction-2019", в которой принимают участие подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Участвуют в учениях представители 13 стран мира, около 8000 военнослужащих и 900 единиц военной техники.

На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 01
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 02
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 03
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 04

Также смотрите: Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж

На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 05
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 06
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 07
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 08
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3149190
 
 
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Вот если бы эти действия проходили в Крыму или подмосковье.)))
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Ага), более 30% военнослужащих армии США, проходящих службу в Афганистане не смогли указать на глобусе местонахождение страны, в которой они находятся.
Пусть наши военные спросят у них, где Крым находится. Просто чтобы хотя бы пальцем указали место.
Результат будет душераздираюшим 🤕
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Скоро муж зеленского попросит невыход эти легионы нато.
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