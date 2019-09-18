 С воином батальона "Донбасс" Валерием Шатурским, погибшим в зоне ООС, простились в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В городе Мариуполь состоялось прощание с Валерием Георгиевичем Шатурским (позывной Череп), 1974 года рождения, уроженцем Хмельницкой области, жителем Мариуполя, младшим сержантом, военнослужащим батальона специального назначения "Донбасс" 15-го отдельного полка Национальной Гвардии Украины, который погиб 12 сентября около 15.00 в зоне проведения операции Объединенных Сил в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций.

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Валерий Шатурский с 2015 года находился в составе батальона "Донбасс". Похоронили Героя на Старокрымском кладбище Мариуполя.

У него остались жена и дети.







Фото: НГУ