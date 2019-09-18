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 Солдат-контрактник, считавшийся пропавшим без вести, задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

На территории зоны отчуждения работниками полиции зоны ЧАЭС был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, военнослужащий проник на территорию зоны отчуждения незаконно. О задержании солдата уведомили командира воинской части, в которой мужчина служил согласно контракту.

Отмечается, что солдат находился в розыске с 5 сентября.

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Солдат-контрактник, считавшийся пропавшим без вести, задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3149154
 
 
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Схожий скоріше на зомбі... ще й артефакт на всю мармизу...

Солдат-контрактник, считавшийся пропавшим без вести, задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6276
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Не думают ни о чём некоторые, и думать не хотят, пока кишки по веткам не разбросает)))
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та не прятался он...а проверял себя на выживаемость ...и местность на противодействие врагу... эх вы! такой эксперимент сорвали...
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