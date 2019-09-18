 Солдат-контрактник, считавшийся пропавшим без вести, задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, военнослужащий проник на территорию зоны отчуждения незаконно. О задержании солдата уведомили командира воинской части, в которой мужчина служил согласно контракту.

Отмечается, что солдат находился в розыске с 5 сентября.

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