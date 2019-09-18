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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:иностранец (284) Киев (17924) мигранты (583) СБУ (13842)

 Иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине гражданам стран Центральной Азии и Африки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках противодействия нелегальной миграции разоблачили гражданина одной из стран Центральной Африки, который организовал незаконную легализацию иностранцев в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники установили, что организатор противоправной схемы женился на украинске и имел в нашей стране статус иммигранта. Он изготавливал для иностранцев фальсифицированные документы, которые дают право беспрепятственно находиться на территории Украины и пересекать государственную границу. По имеющейся информации, документы изготовлялись на заказ в одной из подпольных типографий, местонахождение которой устанавливается.

Правоохранители разоблачили злоумышленника рядом с центральным автовокзалом в Голосеевском районе столицы при передаче выходцу из стран Центральной Азии поддельного вида на жительство в Украине. Документ он оценил в более чем 80 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по статьям 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные мероприятия. Устанавливаются другие лица, в том числе работники госучреждений, причастные к изготовлению поддельных документов.

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Иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине гражданам стран Центральной Азии и Африки, - СБУ 01
Иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине гражданам стран Центральной Азии и Африки, - СБУ 02
Иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине гражданам стран Центральной Азии и Африки, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3149106
 
 
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"Оперативники установили, что организатор противоправной схемы женился на украинке и имел в нашей стране статус иммигранта."



Ото как отсидит - назад на пальму пусть возвращается тоже, бизнесмен хренов.
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в пакет документов входили зеркальце и бусы!
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При пересечении границы КАРТОЧКА ВНЖ ДОЛДНА СЧИТЫВАТЬСЯ СПЕУЦИАЛЬНОЙ АППАРАТОРОЙ- там отпечатки пальцев и глаз
Выходит у Украины нет такрй аппаратуры?
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І що є лохи, які бажають жити в Габоні чи Бангладеш?
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