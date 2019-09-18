 Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю. ФОТО

Об этом пишет журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот вам пример, как "не работают". Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста.
Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако", - отметил он.
Кроме того, по словам Клименко, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.
Снижение нефти происходит вторые сутки подряд и связано с обещанием Саудовской Аравии продолжить выполнение собственных обязательств по экспорту нефти на мировые рынки. Власти страны заявили о полном восстановлении поставок черного золота и обещают нарастить добычу. - Многоходовочка коту под хвост.
ггг Она там хоть развернуться может? Или ей при возвращении в родную говень задом сдавать приходится?
Раз в год попонтовался и все.
Такие неплохо и против Украины ввести. Пускай Ахметов по Днепру взад-перёд катается.
у него в каждом море по одной, если у него карман российский бюджет
недавно другого показывали, Дерепаску кажись, так у него яхта под норвнежским флагом
вроттенбергом в воде не тонет? Странно...
С какого перепугу это корыто должно ПЛАВАТЬ по исконно китайским водоёмам?)
Олигарх сидит на дорогущей яхте, вокруг толпа супермоделей, удочки за много тыщ зелёных, но рыба вообще не ловится. Вдруг выплывает из-за острова ржавый баркасик, на нём большая куча рыбы и сияющий от счастья рыбак в рваной тельняшке. Олигарх вскакивает ломает через колено удочки и орёт.- НУ ПОЧЕМУ КОМУ-ТО ВСЁ, А КОМУ-ТО НИХРЕНА!
звонит наверно путену и просит, "ну вова, выведи войска и отдай крым, я в ниццу хочу".
страшные санкции, вообще
Самолетов тоже хватает. Нафиг ему эту запертую вытаскивать.