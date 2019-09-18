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 Политика Украины
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Все про:санкции (7470) яхта (39) Ротенберг (9)

 Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю. ФОТО

Российский олигарх Ротенберг, который находится под санкциями Запада из-за причастности к строительству так называемого Крымского моста, опасается выходить на своей яхте далее Босфора.

Об этом пишет журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот вам пример, как "не работают". Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста.

Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако", - отметил он.

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Кроме того, по словам Клименко, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.

Санкции не работают: яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю 01

Санкции не работают: яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю 02

Источник: https://censor.net.ua/p3149089
 
   
 Топ комментарии
 
Это хорошо, но как в том анекдоте:
Олигарх сидит на дорогущей яхте, вокруг толпа супермоделей, удочки за много тыщ зелёных, но рыба вообще не ловится. Вдруг выплывает из-за острова ржавый баркасик, на нём большая куча рыбы и сияющий от счастья рыбак в рваной тельняшке. Олигарх вскакивает ломает через колено удочки и орёт.- НУ ПОЧЕМУ КОМУ-ТО ВСЁ, А КОМУ-ТО НИХРЕНА!
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Вести иноСМИ: "Мировые цены на нефть рухнули:​Стоимость нефти обвалилась на азиатских биржах сегодня с утра. По сообщению информационных агентств, фьючерсы Brent упали до 64,53 доллара за баррель. При этом российская нефть марки Urals упала до 51,80.

Снижение нефти происходит вторые сутки подряд и связано с обещанием Саудовской Аравии продолжить выполнение собственных обязательств по экспорту нефти на мировые рынки. Власти страны заявили о полном восстановлении поставок черного золота и обещают нарастить добычу. - Многоходовочка коту под хвост.

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Вести иноСМИ: "Мировые цены на нефть рухнули:​Стоимость нефти обвалилась на азиатских биржах сегодня с утра. По сообщению информационных агентств, фьючерсы Brent упали до 64,53 доллара за баррель. При этом российская нефть марки Urals упала до 51,80.

Снижение нефти происходит вторые сутки подряд и связано с обещанием Саудовской Аравии продолжить выполнение собственных обязательств по экспорту нефти на мировые рынки. Власти страны заявили о полном восстановлении поставок черного золота и обещают нарастить добычу. - Многоходовочка коту под хвост.

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Угу. Цены на нефть упали с 60 (на прошлой неделе) до 64 долларов (сегодня)за баррель
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курсирует исключительно по Черному морю.

ггг Она там хоть развернуться может? Или ей при возвращении в родную говень задом сдавать приходится?
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Ну не скажи! Они привыкши к Монакам и устрицам!!!
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М-да, теперь в куглосветку Роттенберг не пойдет, хотя А ОНО ЕМУ НАДО?!!!
Раз в год попонтовался и все.
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Это жесть! Что по сравнению с этим секторальные санкции? Да вообще ерунда.
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Крутяк. Вот это реально полезные для россисян санкции.
Такие неплохо и против Украины ввести. Пускай Ахметов по Днепру взад-перёд катается.
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У него разве одна такая яхта? Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю - Цензор.НЕТ 8090
у него в каждом море по одной, если у него карман российский бюджет
недавно другого показывали, Дерепаску кажись, так у него яхта под норвнежским флагом
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И чего она вместе с вроттенбергом в воде не тонет? Странно...
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Интересно, а раньше флаг что, американский был?
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Санкции это когда Рахиль будет ходить по Байкалу.
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Не.Там китайцы будут недовольны))
С какого перепугу это корыто должно ПЛАВАТЬ по исконно китайским водоёмам?)
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Это хорошо, но как в том анекдоте:
Олигарх сидит на дорогущей яхте, вокруг толпа супермоделей, удочки за много тыщ зелёных, но рыба вообще не ловится. Вдруг выплывает из-за острова ржавый баркасик, на нём большая куча рыбы и сияющий от счастья рыбак в рваной тельняшке. Олигарх вскакивает ломает через колено удочки и орёт.- НУ ПОЧЕМУ КОМУ-ТО ВСЁ, А КОМУ-ТО НИХРЕНА!
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бедняга.
звонит наверно путену и просит, "ну вова, выведи войска и отдай крым, я в ниццу хочу".
страшные санкции, вообще
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Вот это санкции! Теперь человек для каждого моря вынужден отдельную яхту держать
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У него три яхты. И все называются "Рахиль". Яхве забыл дать ему хоть каплю воображения.
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А представьте если бы еще на Рашку ввели морские санкции за нападение на моряков.... Поетому ***** так рвал и метал требуя обмена до 7 сентября
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Да ладно. У него три яхты и это только доказанных, что он владелец.
Самолетов тоже хватает. Нафиг ему эту запертую вытаскивать.
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Не боись Ротенберг, Зе и Беня прийдут на помощь!
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Якщо не працюють санкції - вірна ознака, що працюють маасонські правила
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так по такому большому озеру он может на ней всю свою оставшуюся жизнь ходить. острова осталось ему только понамывать и будет шастать между ними и берегом, каждый раз по новому ))
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Санкции ввели чтобы РФ ушла из Крыма и Донбасса. Если она не уходит, значит санкции не работают - все предельно просто.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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