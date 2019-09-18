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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Варченко Ольга (50) ГБР (567)

 ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко. ИНФОГРАФИКА

Почти за год работы в ГБР накопилось свыше 24 тысяч уголовных производств. 1929 из них уже отправили на рассмотрение в суды, по 411 – получили обвинительные приговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Расскажу вам о ГБР в цифрах. Готовили эту статистику для доклада в штаб-квартиру Центрального антикоррупционного бюро Республики Польша в Варшаве, куда нашу делегацию пригласили для обмена опытом", - написала она.

Варченко отметила, что сегодня ГБР - это Центральный аппарат и 7 территориальных управлений.

По состоянию на сейчас в органе работает 690 работников, 499 из них - следователи.

"ГБР расследует 24335 уголовных производств. 854 подозрения уже объявили. 1929 производств направлены в суд. Есть 411 обвинительных приговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров, - Варченко

За 8 месяцев расследовали около 3000 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: по 165 из них сообщено о подозрении, 149 - направлены в суд, имеем 6 обвинительных приговоров.

Вот несколько громких кейсов, которые сейчас расследуем:
• завладение средствами государственного предприятия в размере 15 млн грн при утилизации опасных отходов бурения;
• мошенничество с вымогательство 570 тысяч долларов за должность в "Укроборонпроме";
• растрату 22 млн грн бюджетных средств за служебной халатности экс-главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны;
• закупку некачественного имущества для армии, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 100 млн грн;
• вымогательство взяток таможенниками, сотрудниками полиции, прокурорами - таких производств у нас много.

Есть чем гордиться, и, конечно, еще есть к чему стремиться", - написала Варченко.

ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко 01
ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко 02
ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко 03

Инфографика и фото: Варченко/Facebook

ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3149082
 
 
 Топ комментарии
 
50% от них это кляузы портнова на Петра Алексеевича? ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко - Цензор.НЕТ 2711
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Процесс и веселые картинки не интересуют. Интересует кто конкретно сидит?
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Сколько взяточников из гоструда вы посадили?
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Сколько взяточников из гоструда вы посадили?
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50% от них это кляузы портнова на Петра Алексеевича?
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"Сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю..."
Но статистика растет.

Никогда не забуду, как на одном международном сходняке финансовых разведок мы по привычке приводили подобную статистику.
Мол, за этот год мы получили
- столько-то сообщений про операции, которые подозреваются в отмывании денег,
- столько-то физлиц,
- столько-то юрлиц,
- на такие-то суммы...
И сидим такие гордые, шо писец (бо цифры были реально внушительные).
И тут, по-моему, англичане взяли все пересрали простым вопросом "Сколько денег было возвращено в бюджет?"
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Процесс и веселые картинки не интересуют. Интересует кто конкретно сидит?
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И даже это не является результатом их работы. Посадить можно и пару тысяч бомжей.

Результатом являются возвращенные Украине суммы. Причем не Коломойскому, а именно Украине.
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хоть что-то рассказали за что деньги получают
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ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко - Цензор.НЕТ 7473

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Слончак является заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий., а также Слончак - председатель Набсовета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".
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Это растянется лет на десять. 25 тыс дел на 500 следаков - по 50 на одного. А потом суд. И...никого не посадят. Неприкасаемые.
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