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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:аэропорт (1238) Госпогранслужба (3458) Китай (1012) контрабанда (1821)

 У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили партию контрабандной продукции: оборудование для майнинга криптовалюты, комплектующие к мобильникам и БАДы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Партию товаров задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы и таможенники. Товар обнаружили в результате реализации предыдущей информации оперативного подразделения Главного центра оперативно-технических мероприятий ГПСУ", - говорится в сообщении.

После проверки багажа пассажиров, которые прилетели из Пекина, выяснилось, что гражданин Китая прихватил с собой немалую партию товаров. Ценный товар иностранец планировал переместить вне погранично-таможенного контроля.

По результатам осмотра багажа установлено, что особа перемещает на территорию Украины без соответствующего оформления 160 кг товаров. Среди них материнские платы и запчасти к мобильным телефонам, системные блоки, которые могут использоваться для майнинга криптовалюты, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и большое количество биологически активных добавок.

На нарушителя составлены соответствующие материалы, контрабандный товар изъят.

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У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 01
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 02
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 03
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 04
У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту Борисполь, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/p3149074
 
 
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Может китаец прибыл сюда заниматься диджитализацией, видно же шо какие-то айтишные ништяки приволок У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9677
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Якби це були наркотики,то можна було би розповідати.А так це навіть не варте уваги.
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Какие наркотики из Китая ? Его бы в аэропорту расстреляли бы в Пекине.
У них там очень строго с этим.
И вообще не понятно как его с таким грузом вообще выпустили из страны ???
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После как два вагона с лесом прошли.......китайца повязали.
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Для майнинга или демпинга, предположение или доказательство ?!
Ещё и сверхприбыль забыли учесть ....
Просто " Мытныця "тарифы новые озвучила,паренёк не потянул.Заодно показатели улучшили
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