 У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Партию товаров задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы и таможенники. Товар обнаружили в результате реализации предыдущей информации оперативного подразделения Главного центра оперативно-технических мероприятий ГПСУ", - говорится в сообщении.
После проверки багажа пассажиров, которые прилетели из Пекина, выяснилось, что гражданин Китая прихватил с собой немалую партию товаров. Ценный товар иностранец планировал переместить вне погранично-таможенного контроля.
По результатам осмотра багажа установлено, что особа перемещает на территорию Украины без соответствующего оформления 160 кг товаров. Среди них материнские платы и запчасти к мобильным телефонам, системные блоки, которые могут использоваться для майнинга криптовалюты, блоки питания, беспроводные наушники известного бренда и большое количество биологически активных добавок.
На нарушителя составлены соответствующие материалы, контрабандный товар изъят.
У них там очень строго с этим.
И вообще не понятно как его с таким грузом вообще выпустили из страны ???
Ещё и сверхприбыль забыли учесть ....
Просто " Мытныця "тарифы новые озвучила,паренёк не потянул.Заодно показатели улучшили