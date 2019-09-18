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Все про:Карпаты (189) погода (2562)

 В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С. ФОТО

Погода в Украине 18 сентября значительно ухудшилась, в Ивано-Франковской области, на горе Поп Иван, выпал снег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что на горе Поп-Иван Черногорский облачно, а температура воздуха упала до 0 и выпал снег.

"По состоянию на 08:00 18.09.2019 г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер Юж. Пд-Зап. 5-6 м/сек. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег", - сказано в сообщении.

В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С 01
Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост/Facebook

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Напомним, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение, в Киеве и Киевской области сильные порывы ветра и дождь.

Источник: https://censor.net.ua/p3149072
 
 
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Зараз "любители рускаво мира" та ЗелеСоси, згадають Петра Порошенко 😁
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Казалось бы, причём тут Зеленский и Порошенко. В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С - Цензор.НЕТ 2107
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А я как раз туда собирался через две недели..... В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С - Цензор.НЕТ 6793
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