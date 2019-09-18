 Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По приглашению Высокопреосвященнейшего Иоанна (Тасьяса), митрополита Лангады, Литии и Рендины, представители Православной церкви Украины приняли участие в торжественном богослужении по случаю храмового праздника в селе Осса, вблизи Фессалоник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в богослужении, кроме иерархов Константинопольского патриархата и Элладской православной церкви и Православной церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской православной церкви – епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).
Как отмечают в ПЦУ, сослужением Божественной литургии архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание де-факто Православной церкви Украины еще одной поместной церковью.
Визит делегации ПЦУ проходил 11-14 сентября.
Здоровые быки, бородатые, в платьях, мямлят мантры, обращаясь к воздуху.....
У нас даже целый президент такой был - бесновался с разводилами с двумя палками на толстой шее. Но бесновался в общем то за голоса больных на христоедство. Правда обосрался и резко прекратил "служить Яхве". Вот и цена этой секты.
то что мне ненавидит Гундика(ниче не может, очень злой)?
у тя вопросы как из детсада. если я ненавижу "своих" попов, то чужих наверное тоже не люблю?
ах да, тут еще срач с сортами секты - те лижут мощи Варфоломею, а эти - как придется, то Попе Римской(визит Пу и Ки), то Варфоломею(визит Ки), то вообще они сами по себе(вопли Пу и Ки) - не поймешь вас никак.
по-твоему я раб и должен лизать хоть чьи-то сапоги(и не только сапоги )?
....
Хорошо сказано, но у каждого своя вера, не забывай - те
Или за комп или за руль, или в пещеры и на осла.
Самое противное в "вере" - двуличие.
Вон, "наш поп" витя Дедюхин(любит Петр Алексеича, но это неважно), высрал: "Бок дал нам моб. связь"....
Я долго смеялся. Эти упыри, сто лет назад, если бы кто-то им продемонстрировал передачу голоса от сотонинской коробочки А, в сотонинскую коробочку Б, за два километра или пару верст, с удов(летворением?) сожгли бы "еретика" за сотонинские опыты.
вот и все шо нуна знать о христоедстве или правослабии
так как я иллюзий и не имел
...
Вы наверно просто не знали этого секрета, потому и сидите , злитесь на все за компом 😀😀😀
Не благодарите за совет
Не может Христос рождаться и 25 и 7
Изза больной головы кацапов и колотит так совок
А Европа живет по христиански