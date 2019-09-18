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 Общество, Фоторепортаж
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 Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей. ФОТОрепортаж

Делегация Православной церкви Украины во время визита в митрополию Лангади (Греция) сослужила иерархам трех поместных церквей.

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По приглашению Высокопреосвященнейшего Иоанна (Тасьяса), митрополита Лангады, Литии и Рендины, представители Православной церкви Украины приняли участие в торжественном богослужении по случаю храмового праздника в селе Осса, вблизи Фессалоник", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в богослужении, кроме иерархов Константинопольского патриархата и Элладской православной церкви и Православной церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской православной церкви – епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

Как отмечают в ПЦУ, сослужением Божественной литургии архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание де-факто Православной церкви Украины еще одной поместной церковью.

Визит делегации ПЦУ проходил 11-14 сентября.

Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 01
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 02
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 03
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 04
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 05
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 06
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 07
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 08
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 09
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 10
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 11
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей 12

Источник: https://censor.net.ua/p3149061
 
   
 Топ комментарии
 
Взрослые бугаи стоят молятся не существующим божествам. Да на них в поле пахать нужно!!! 21й век на дворе Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 9080
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Что должно быть? Что больные резвятся вне своих учреждений с санитарами?
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 4927
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Это как бы: Коллектив артистов в составе Ленина, Наполеона и Апистола Питра из палаты номер 6, дал концерт "рок на лекарствах", в палате номер 7.

Здоровые быки, бородатые, в платьях, мямлят мантры, обращаясь к воздуху.....
Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 4645
У нас даже целый президент такой был - бесновался с разводилами с двумя палками на толстой шее. Но бесновался в общем то за голоса больных на христоедство. Правда обосрался и резко прекратил "служить Яхве". Вот и цена этой секты.
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Что должно быть? Что больные резвятся вне своих учреждений с санитарами?

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Взрослые бугаи стоят молятся не существующим божествам. Да на них в поле пахать нужно!!! 21й век на дворе Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 9080
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А они скажут: Бок дал нам трактора, вот на них(ими) и пахайте, а нам бабло давай, льготы не забирай, а то проклянем и проживете столь же мало сколь и Филарет(да святятся мощи его).....

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Это как бы: Коллектив артистов в составе Ленина, Наполеона и Апистола Питра из палаты номер 6, дал концерт "рок на лекарствах", в палате номер 7.

Здоровые быки, бородатые, в платьях, мямлят мантры, обращаясь к воздуху.....

У нас даже целый президент такой был - бесновался с разводилами с двумя палками на толстой шее. Но бесновался в общем то за голоса больных на христоедство. Правда обосрался и резко прекратил "служить Яхве". Вот и цена этой секты.
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Козлов, служить гундяю прелогаешь? так это ваш бох.
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ну если я ненавижу Яхве(все может, очень добрый)
то что мне ненавидит Гундика(ниче не может, очень злой)?

у тя вопросы как из детсада. если я ненавижу "своих" попов, то чужих наверное тоже не люблю?
ах да, тут еще срач с сортами секты - те лижут мощи Варфоломею, а эти - как придется, то Попе Римской(визит Пу и Ки), то Варфоломею(визит Ки), то вообще они сами по себе(вопли Пу и Ки) - не поймешь вас никак.
по-твоему я раб и должен лизать хоть чьи-то сапоги(и не только сапоги Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 6869 )?
....

Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 8127
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%по-твоему я раб и должен лизать хоть чьи-то сапоги(и не только сапоги%

Хорошо сказано, но у каждого своя вера, не забывай - те
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Только если веришь в духов - то или трусы или кр*стик.
Или за комп или за руль, или в пещеры и на осла.

Самое противное в "вере" - двуличие.
Вон, "наш поп" витя Дедюхин(любит Петр Алексеича, но это неважно), высрал: "Бок дал нам моб. связь"....
Я долго смеялся. Эти упыри, сто лет назад, если бы кто-то им продемонстрировал передачу голоса от сотонинской коробочки А, в сотонинскую коробочку Б, за два километра или пару верст, с удов(летворением?) сожгли бы "еретика" за сотонинские опыты.

вот и все шо нуна знать о христоедстве или правослабии
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73% бесноватых верят что с зе будет лучше. Это тебя не смущает?
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нет не смущает.
так как я иллюзий и не имел

...


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Говорят :если есть желания , то надо попросить у Бога . ИНАЧЕ КАК БОГ УЗНАЕТ О НИХ.
Вы наверно просто не знали этого секрета, потому и сидите , злитесь на все за компом 😀😀😀
Не благодарите за совет
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Пора вернуться к празднованию Рождества 25 декабря. Вся Европа и все православные церкви Европы отмечают 25 декабря ( окромя секты мацковской БЕЗ ТОМОСА)
Не может Христос рождаться и 25 и 7
Изза больной головы кацапов и колотит так совок
А Европа живет по христиански
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