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Все про:конопля (96) наркотики (1589) Нацполиция (10086) Черниговщина (593) марихуана (92)

 Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы. ФОТО

Полиция задержала жителя Черниговской области, выращивавшего в высокотехнологичной теплице коноплю элитных сортов и галлюциногенные грибы. Стоимость посадок оценивается в миллион гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговщины.

Полицейские получили информацию о том, что житель одного из сел в Борзнянском районе выращивает коноплю. На месте они обнаружили целую плантацию. Полицейские задокументировали почти 1000 растений и изъяли более 10 кг высушенной марихуаны.

"Хорошо ухоженная конопля выращивалась методом капельного орошения, владелец посева поддерживал особый микроклимат посевов и круглосуточно освещал плантацию. Также наркофермер в лотках и банках выращивал несколько кило экзотических как для Черниговщины галлюциногенных грибов. По ценам "черного" рынка стоимость наркотического зелья оценивается в миллион гривен", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Образцы растений отправлены на экспертизу. Уголовное производство открыто по двум статьям - за незаконное производство наркотических средств без цели сбыта (до 3 лет лишения свободы) и за незаконное выращивание конопли (от 3 до 7 лет).

Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы 01
Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы 02
Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы 03
Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3149042
 
 
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Уголовное производство открыто по двум статьям - за незаконное производство наркотических средств без цели сбыта

По хожу уже занёс мусорам. Как это такая мощная плантация без цели збыта? типа всё для себя что ли??
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ну так, фермер, вигодовував свиней коноплею і грибочками. Можна довести безкарність. Свинина мала лікувальні властивості знімати стрес, налаштовувала на доброзичливе ставлення до оточуючих. У деяких з"являлося творче натхнення.
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особливо цінним, для мене, є факт грошової оцінки знайденого від висококваліфікованих спеціалістіви. Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы - Цензор.НЕТ 2629
Полиция задержала... Стоимость посадок оценивается в миллион гривен
 Источник: https://censor.net.ua/p3149042
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Голландский мигрант-заробитчанин?😁
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Имхо лучше бы боролись с чем-то реально социально опасным... Воров ловили, к примеру, или по тяжелым наркотиками. А так только создают впечатление бурной деятельности...
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