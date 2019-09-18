 Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговщины.

Полицейские получили информацию о том, что житель одного из сел в Борзнянском районе выращивает коноплю. На месте они обнаружили целую плантацию. Полицейские задокументировали почти 1000 растений и изъяли более 10 кг высушенной марихуаны.

"Хорошо ухоженная конопля выращивалась методом капельного орошения, владелец посева поддерживал особый микроклимат посевов и круглосуточно освещал плантацию. Также наркофермер в лотках и банках выращивал несколько кило экзотических как для Черниговщины галлюциногенных грибов. По ценам "черного" рынка стоимость наркотического зелья оценивается в миллион гривен", - сообщили в полиции.

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Образцы растений отправлены на экспертизу. Уголовное производство открыто по двум статьям - за незаконное производство наркотических средств без цели сбыта (до 3 лет лишения свободы) и за незаконное выращивание конопли (от 3 до 7 лет).







