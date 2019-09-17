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 Общество
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 Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами. ФОТОрепортаж

На НСК "Олимпийский" состоялась открытая общая тренировка ветеранов АТО, получивших во время войны ранения или увечья, и выдающихся украинских легкоатлетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Тренировка провела Наталья Тобиас - призер Олимпийских игр-2008 в беге на 1500 метров. В занятии, которое продолжалось почти час, были задействованы несколько десятков ветеранов АТО/ООС.

К тренировке также присоединились главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник, чемпионка мира-2013 по многоборью Анна Касьянова (Мельниченко) и многократный призер чемпионатов мира по многоборью Алексей Касьянов.

Присутствовавший на тренировке Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко заявил, что наших ветеранов ждет несколько новых программ спортивной реабилитации.

Также на Цензор.НЕТ: Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов. ФОТОрепортаж

Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 01
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 02
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 03
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 04
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 05
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 06
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 07
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 08
Ветераны АТО/ООС провели в Киеве тренировку со знаменитыми легкоатлетами 09

Источник: https://censor.net.ua/p3149024
 
   
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это всё равно что сказать - ЗЕбил умный.
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