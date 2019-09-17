 Дания затягивает согласие на прокладку "Северного потока-2", это грозит подорожанием проекта на 660 млн евро, - Reuters. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Reuters, опубликованном Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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Дания пока не дала добро на прокладку газопровода, а в случае позитивного решения, потребуется еще месяц на вступление его в силу - это время возможного обжалования.

Как говорится в сюжете, по плану газ должен пойти по трубе еще до конца года, однако оператор не исключает 8-месячной задержки. Это угрожает подорожанием проекта на 660 миллионов евро, а также ослабит позиции РФ на трехсторонних переговорах о транзите газа через Украину.

Еврокомиссия предлагает новый контракт заключать на 10 лет. Однако Москва, по данным источников Reuters, предпочла бы краткосрочный, чтобы выиграть время для строительства трубопроводов в обход Украины.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.