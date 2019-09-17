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Все про:Дания (205) Россия (73877) Северный поток (495)

 Дания затягивает согласие на прокладку "Северного потока-2", это грозит подорожанием проекта на 660 млн евро, - Reuters. ВИДЕО

Ожидается, что судно-завод, прокладывающий трубы для "Северного потока-2" достигнет вод Дании в октябре.

Об этом говорится в сюжете Reuters, опубликованном Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" экономически бесполезен и политически вреден, - глава ОБСЕ Лайчак

Дания пока не дала добро на прокладку газопровода, а в случае позитивного решения, потребуется еще месяц на вступление его в силу - это время возможного обжалования.

Как говорится в сюжете, по плану газ должен пойти по трубе еще до конца года, однако оператор не исключает 8-месячной задержки. Это угрожает подорожанием проекта на 660 миллионов евро, а также ослабит позиции РФ на трехсторонних переговорах о транзите газа через Украину.

Еврокомиссия предлагает новый контракт заключать на 10 лет. Однако Москва, по данным источников Reuters, предпочла бы краткосрочный, чтобы выиграть время для строительства трубопроводов в обход Украины.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Также читайте: После решения суда ЕС по OPAL объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшатся на 12 млрд куб. м в год, - PGNiG

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3149012
 
   
 Топ комментарии
 
если американцы санкциями втюхают по владельцам судов,которы прокладываю газопровод .котоых всего то пять во всем мире,то северный поток подохнет вместе с фрицами и жабоедами ,лоббирующими интересы украинского кремлевского врага, в гейропе...
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Це не загрожує !!!
Це радує, і надає впевненості, що підарашці, все рівно WHITE FOX !
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Піляттть, ***** для тебе, прямо огнєдишащй бог.
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Це говорить про відсутність корупції у владних структурах Данії.
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А шо у нього ззаду робиться! Важко уявити.
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Це не загрожує !!!
Це радує, і надає впевненості, що підарашці, все рівно WHITE FOX !
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Вот что значает по Датцки -тянуть кота за яаела 👍🤣🤣🤣🤣
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На шо спорим шо земалоросы подпишут выгодный для ***** контракт?
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То значить, вони собі вирок підпишуть. Янукович вже підписував.
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Маленькая, но гордая страна, не то что некоторые колбасно-макаронные.
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Тупая страна. Они хотят свой трубопровод с Норвегии мутить. А для этого придется просить дозвол у немцев. Немцы. естесственно. пошлют подальше
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Кісо обідєлсо на Датчан?
Шо макнулі підарашку?

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Пускай мутят что хотят, главное кацапов бортонуть.
А про немцев и отказ пока неподтвержденная действиями фантазия.
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Зачем им просить дозвол у немцев? Просто интересно?
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Спасибо тебе Господи и датчанам что я могу быть членом датского общества !
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І Данці, теж повинні бути горді за тебе !
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Я в Дании стал человеком и ещё законопослушным . И я этому очень рад , потому что быть человеком и законопослушным гражданином это очень хорошо для самого себя и общества .
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если американцы санкциями втюхают по владельцам судов,которы прокладываю газопровод .котоых всего то пять во всем мире,то северный поток подохнет вместе с фрицами и жабоедами ,лоббирующими интересы украинского кремлевского врага, в гейропе...
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Шо ты триндишь. Труба практически уже вся проложена
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Когда одни зебилы поджигают дома , а другие зебилы этому радуются , что же делают в это время нормальнее люди , такие как датчане ? Вот что они делают : Вчера датчане собрали средства для посадки почти 1 миллиона деревьев . В субботу датчане пожертвовали около 2,4 млн. евро на посадку деревьев в рамках телемарафона, который был назван первым подобным событием в мире. Организаторы телемарафона пообещали, что внесение каждого пожертвования в размере 20 датских крон (2,7 евро) обеспечит высадку одного дерева, и также 20 процентов собранных средств пойдут на усилия по сохранению лесов в Дании и за рубежом. Целью мероприятия, транслируемого на государственном телеканале TV2, было собрать 20 миллионов крон, чтобы посадить один миллион деревьев на территории Дании. По окончанию телевизионного мероприятия оказалось, что собранных средств достаточно для посадки 914 233 деревьев. «Это - позитивный способ вдохновить людей, показать, как можно изменить ситуацию, с помощью лишь небольшой акции по преодолению климатического кризиса», - отметил Ким Нильсен, основатель Фонда Growing Trees Network Foundation, который стал инициатором проведения телемарафона. «Это первый раз, когда благотворительное шоу на телевидении было посвящено вопросам изменения климата, и это очень увлекательно», - подчеркнул он репортёру новостного агентства AFP. По мнению экологов, посадка деревьев является одним из лучших способов снижения концентрации CO2 в атмосфере. Ожидается, что первые деревья будут посажены в период с конца октября до конца ноября на охраняемых территориях, принадлежащих определенным муниципалитетам, государству или церкви в Дании
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Не знал что в Дании с деревьями так туго.
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Датчане, будьте мужиками, скажите наконец нет кремлевским трубозахватчикам.
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Маладой, смєшной....зєлікі, всєм смєяццо !!!!
Ну, развє ж такой сможет убить 13 000 украинцев?
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Так у ЗЕбилятни ***** не враг, у них только Петя враг, и это Петя по версии ЗЕбилов развязал войну.
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России можно газ через Северный полюс повести,зачем ей Дания,у них даже есть передвижная АЭС,которая может передвигаться за ледоколом "Сергей Шайбу" Дания затягивает согласие на прокладку "Северного потока-2", это угрожает подорожанием проекта на 660 млн евро, - Reuters - Цензор.НЕТ 1560
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