 Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, полицейские посетили в хозяйство 31-летнего жителя поселка Рафаловка.
В ходе обыска в гаражном помещении хозяина полицейские обнаружили пакеты с камнями янтаря-сырца различной фракции, общий вес которого составляет 37 кг.
"Солнечные" камни полицейские изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем), направлять на экспертизу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
А тебе не наплевать, что уничтожаются леса в Украине? Во падла, заныкалось там и ерничает. Гнида.
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вони що зовсім охрініли? якщо прийшли за зброєю то й шукайте зброю, а не тягнуть все підряд! Буршин поліцаям більше сподобався?
И только потом - обзываться что все очень злые и нутупые, а ты - очень добрый
але суть. бачив газету, може років їй 5, може 10 - забув, так ваще висрали шо в день по мільйону (ну ясно шо як лотерея) дехто накопував. ну ше був по 8 долар, так що то типу 125шт. баксів тіпа було. х.з. чи правда - тут не писав, бо обісруть.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ вживає заходів для прискорення так званої "паспортизації" населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. (с)