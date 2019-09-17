 Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, полицейские посетили в хозяйство 31-летнего жителя поселка Рафаловка.

В ходе обыска в гаражном помещении хозяина полицейские обнаружили пакеты с камнями янтаря-сырца различной фракции, общий вес которого составляет 37 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб

"Солнечные" камни полицейские изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем), направлять на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Также читайте: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря