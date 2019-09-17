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Все про:оружие (3759) Нацполиция (10086) Ривненщина (711) янтарь (511)

 Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Следователи и оперативники Владимирецкого отделения полиции 17 сентября провели санкционированный обыск в рамках уголовного производства по факту незаконного хранения оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, полицейские посетили в хозяйство 31-летнего жителя поселка Рафаловка.

В ходе обыска в гаражном помещении хозяина полицейские обнаружили пакеты с камнями янтаря-сырца различной фракции, общий вес которого составляет 37 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинца задержаны в Польше по делу о контрабанде янтаря: оба представились сотрудниками спецслужб

"Солнечные" камни полицейские изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем), направлять на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине 01
Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Львовщине изъяли 28 кг янтаря, спрятанного в тайниках трех автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине 03
Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине 04
Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине 05

Также читайте: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря

Источник: https://censor.net.ua/p3148992
 
   
 Топ комментарии
 
Победишь вас, рагульйо алчное, которое роет бурштын, закапывая в могилу свою страну. Нашел-продал--выпил-нажрался-высрался-опять нашел-продал....Скоты. Достойны жить в жёппе.
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В европах наверное даже у собак ошейники все усыпаны янтарями. Че они с ними делают то? Если стараются быть скромными. Рептилоидам шоле толкают? Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4279
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та я образно. дадуть 2тис. і бідон горілки, чи пів-свині, чи бочку солярію.
але суть. бачив газету, може років їй 5, може 10 - забув, так ваще висрали шо в день по мільйону (ну ясно шо як лотерея) дехто накопував. ну ше був по 8 долар, так що то типу 125шт. баксів тіпа було. х.з. чи правда - тут не писав, бо обісруть.
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Вообще, противно, когда здоровые и пузатые хлопцы в форме зарабатывают деньги изымая заработанное тяжким трудом у местных жителей. Тем более, что во многих странах добыча старателей совершенно законна и поощряется. Некоторые только из-за этого и живут, разъезжая со своим оборудованием по добычным местам и отдыхая на Гаваях. Почти что изымание продуктов перед Голодомором.
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Маєш рацію Волотя, у вас на московії можна припертись зі своєю буровою і трошки підзаробити?
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ты, буков, ничего не знаешь о старательстве, поэтому не с тобой мне говорить о кодексе добычи.
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Вот и старайся. Фапай молча, старатель х**в.
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В ютубе посмотри, как канадские, американские и прочие старатели моют.
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Там є закон про це, не думаю що вони там так знищують ліс, в Канаді вогонь не там розведеш, діти віддавати будуть, ви бачили що після бурштинокопак лишається, місячна поверхня.
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Все это регулиуется кодексами, обязательными сборами на экологию. Только ни Порошенку, ни Зеленскому, ни местной мафии и полиции не хотелось и не хочется, чтобы деньги проходили мимо их собственного кармана.

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Ты из какой страны пованиваешь, хряк? Мне наплевать на пузатых хлопцев.
А тебе не наплевать, что уничтожаются леса в Украине? Во падла, заныкалось там и ерничает. Гнида.
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хряк - твой президент-карлик. Вернее, недоразвитый свиненок. Иди ему пожалуйся.
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О каком МОЕМ презыденте ты мычишь, лапоть? У меня нет МОИХ президентов. Умнись, членистоногое.
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ты что-то членораздельное сказать можешь, или в голове пусто?
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О чем мне говорить со "старателем" ? Говорю - фапай молча. Старайся
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полицейские посетили в хозяйство 31-летнего жителя поселка Рафаловка. Источник: https://censor.net.ua/p3148992 Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2074
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Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине

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вони що зовсім охрініли? якщо прийшли за зброєю то й шукайте зброю, а не тягнуть все підряд! Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 177 Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 6575 Буршин поліцаям більше сподобався?
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усьо ви врьотє! ета падстава! зЄЛЄНСКІЙ ПАБЄДІЛ БУРШТИНОКАПАТЄЛЄЙ
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Победишь вас, рагульйо алчное, которое роет бурштын, закапывая в могилу свою страну. Нашел-продал--выпил-нажрался-высрался-опять нашел-продал....Скоты. Достойны жить в жёппе.
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очень похож на Зеленского. Вова, ты опять в доску?
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Ну если иногда за день с 10 штук евро мона "поднять", то скажи себе честно - что бы ты выбрал, гипотетическое разрушение чего-то там, или это? А если бы никто не увидел что ты копаешь - что бы выбрал? Но хорошенько подумай, если бы жил в селе, где 2тыс. грн. сторожем, или каким-то пахарем, в месяц - что бы выбрал?
И только потом - обзываться что все очень злые и нутупые, а ты - очень добрый Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9082
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Пахарем за 2000 грн, це город вспахати за півдня, люди змінились, ніхто не піде в поле і за 5000 на місяць.
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та я образно. дадуть 2тис. і бідон горілки, чи пів-свині, чи бочку солярію.
але суть. бачив газету, може років їй 5, може 10 - забув, так ваще висрали шо в день по мільйону (ну ясно шо як лотерея) дехто накопував. ну ше був по 8 долар, так що то типу 125шт. баксів тіпа було. х.з. чи правда - тут не писав, бо обісруть.
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У нас новые потепления в отношениях с козломордией!

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ вживає заходів для прискорення так званої "паспортизації" населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. (с)
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В европах наверное даже у собак ошейники все усыпаны янтарями. Че они с ними делают то? Если стараются быть скромными. Рептилоидам шоле толкают? Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4279
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Схоже нарешті "бурштиновій мафії" вставили пістона..........
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Китайцы плачут! Как теперь они будут иностранцам продавать янтарь ?
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Про предстоящий обыск надо знать ,для этого есть информаторы в среде мусоров а так несерьёзно всё это . Полицейские пришли с обыском из-за оружия и изъяли 37 килограммов янтаря-сырца на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2742
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