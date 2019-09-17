 Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом "Укринформу" рассказал депутат областного совета от Червонограда Игорь Грабинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ветераны АТО/ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г. Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику", - отметил Грабинский.

По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у страны-агрессора частная фирма, зафиксированы по всей Украине.

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Грабинский выступил инициатором обращения к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.

В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в г. Сосновка прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий на востоке Украины.







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По состоянию на сегодня на железнодорожную станцию прибыло всего 113 вагонов из страны-агрессора.

Как отметил Грабинский, реакции Киева на обращение Львовского облсовета пока нет. Однако на его рассмотрение отводится 30 дней.