 Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом "Укринформу" рассказал депутат областного совета от Червонограда Игорь Грабинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Ветераны АТО/ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г. Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику", - отметил Грабинский.
По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у страны-агрессора частная фирма, зафиксированы по всей Украине.
Грабинский выступил инициатором обращения к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.
В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в г. Сосновка прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий на востоке Украины.
По состоянию на сегодня на железнодорожную станцию прибыло всего 113 вагонов из страны-агрессора.
Как отметил Грабинский, реакции Киева на обращение Львовского облсовета пока нет. Однако на его рассмотрение отводится 30 дней.
Отопительный сезон покажет сколько ТЭЦ не платежоспособны.
По требованию жителей львовской области нужно им тарифы поднять в 3-5 раз Ротердам х 3 и завозить проверенный уголь из США.
2. Інші українські ТЕС можна було б поступово переводити на західноукраїнське вугілля, але в цьому напрямку нічого не робиться, бо Ахметову невигідно...
3. У Львівській області ніби немає підприємств, яким потрібне коксівне вугілля.
Ну откуда Вам знать, для чего частной фирме понадобился российский уголь? Понятное дело, момент неприятный. Но куда неприятнее, что в России покупается, например, практически ВЕСЬ электроинструмент, в т.ч. типа "зроблений в Україні", оттуда же валом везутся автомашины, техника, оборудование либо отверточной сборки, либо просто с наклеенной еще в Китае лейбой "Сделано в России", через Россию же идут в большинстве своем китайские товары, которые не едут морем (рашка очень постаралась, чтобы буржуинский "Новый шелковый путь" накрылся медным тазом), в Карпатах на замену дряхлеющим УАЗикам суровые потомки воинов ОУН не особо конфликтуя с совестью затариваются российскими "Патриотами"... И никого это не трогает, от слова АБСОЛЮТНО. Откуда же на уголек такая аллергия?
А так же горючку и газ сгущеный!
Нашей нефтянки на армию хватит, а все евробляхеры и прочие мазератти пусть на дровах ездют!
Электричество из расейского урана уже отрубил себе?
Мозгов не хватает чуть больше думать?
З паркану посольства країни-агресора - Російської Федерації в Україні на Повітрофлотському проспекті у Києві демонтують колючий дріт.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Двоє робітників із розкладною драбиною знімають колючий дріт із воріт посольства. При цьому на запитання кореспондента агентства, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли "а спитайте" і далі спілкуватися відмовилися.
Як повідомлялося, конструкцію із колючим дротом на паркан посольства РФ в Україні встановили за часів Президентства П. Порошенка у 2014 році, коли почалася російська агресія в Україні. .
Раніше у ЗМІ повідомляли, що вранці 23 липня з посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту.
Варто також зазначити, що останні роки посольство було порожнім.
П'ять копійок: І нема тут з протестами "свободівців", нацжон, правосеків, азовців та решти маріонеткових фсбшних посіпак, які волали нібито Порошенко товаришує з Путіним. Яка гидота ці ряжені "патріоти".
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12087059.html
Сейчас же их просто нет -- сделали свое дело, финансирование и прикрыли.
Думаю очередная подстава перед отопительным сезоном.
А на наших ТЭС угля не хватает для перезимовки..... это факт.
И Ринат это организовал в том числе.
ну, или как то так...