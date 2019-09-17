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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:блокада (1545) Львовщина (1741) Россия (73877) уголь (759)

 Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

На Львовщине в городе Сосновка проходит блокирование вагонов с российским углем. Активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Об этом "Укринформу" рассказал депутат областного совета от Червонограда Игорь Грабинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ветераны АТО/ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г. Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику", - отметил Грабинский.

По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у страны-агрессора частная фирма, зафиксированы по всей Украине.

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Грабинский выступил инициатором обращения к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.

В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в г. Сосновка прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий на востоке Украины.

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Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине 02
Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине 03

Смотрите также: Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж

По состоянию на сегодня на железнодорожную станцию прибыло всего 113 вагонов из страны-агрессора.

Как отметил Грабинский, реакции Киева на обращение Львовского облсовета пока нет. Однако на его рассмотрение отводится 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/p3148967
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці хлопці.Слава Україні!!!
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А це російське вугілля часом не з окуповного кацабськими окупантами Донбасу?
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Чому досі не перевели всі ТЕС на західноукраїнське та польське вугілля? Може для цього потрібно ТЕС націоналізувати?
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Уже давно ТЭС и ТЭЦ можно было за долги забрать. Периодически в несколько лет долги (украденное) списывают, государство ведь богатое.
Отопительный сезон покажет сколько ТЭЦ не платежоспособны.
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Уголь из Московии завозят через словацкие и польские фирмы, поэтому он считается европейским.
По требованию жителей львовской области нужно им тарифы поднять в 3-5 раз Ротердам х 3 и завозить проверенный уголь из США.
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Баканов! Разберись с этими чертями! Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 6919
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А це російське вугілля часом не з окуповного кацабськими окупантами Донбасу?
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Откуда ж ещё??), дотировать рыгов и раздевать свой народ?, даже раскованы не будут, порезали все шахты на ростове
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У Львівській області добувають достатньо свого вугілля, але Ахметов мабуть не хоче закуповувати його на місцеві ТЕС, бо контрабас із Лугандонії через Рашку йому виходить дешевше...
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Если б Вы потратили время не на то, чтобы поделиться своими умными мыслями с миром, а на гугл, Вы бы знали, что со львовским углем не все так просто, как и с ТЭС, работающих на угле, как и со сталелитейками, которым нужен кокс, как и со многими прочими моментами.
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1. Значна частина західноукраїнських ТЕС заточена саме під ті сорти вугілля, які є у Львівсько-Волинському басейні.
2. Інші українські ТЕС можна було б поступово переводити на західноукраїнське вугілля, але в цьому напрямку нічого не робиться, бо Ахметову невигідно...
3. У Львівській області ніби немає підприємств, яким потрібне коксівне вугілля.
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вагоны с российским углем, который закупила у страны-агрессора частная фирма Источник: https://censor.net.ua/p3148967

Ну откуда Вам знать, для чего частной фирме понадобился российский уголь? Понятное дело, момент неприятный. Но куда неприятнее, что в России покупается, например, практически ВЕСЬ электроинструмент, в т.ч. типа "зроблений в Україні", оттуда же валом везутся автомашины, техника, оборудование либо отверточной сборки, либо просто с наклеенной еще в Китае лейбой "Сделано в России", через Россию же идут в большинстве своем китайские товары, которые не едут морем (рашка очень постаралась, чтобы буржуинский "Новый шелковый путь" накрылся медным тазом), в Карпатах на замену дряхлеющим УАЗикам суровые потомки воинов ОУН не особо конфликтуя с совестью затариваются российскими "Патриотами"... И никого это не трогает, от слова АБСОЛЮТНО. Откуда же на уголек такая аллергия?
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Як мінімум Бурштинська ТЕС на львівському вугіллі працює...
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Порошенко продолжает торговлю на крови? Или все таки Зеленый кокаинист и есть мыролюбная свыня?
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Пфф... всего пару вагонов нашли. На Одессу каждый день чутли не составами мокшанские зерновозы херячат.
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С каждым разом такие акции все больше напоминают Гринпис: находят тех - кого нужно, а кого не нужно - не трогают.
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Типо "общественные" организации по этому принципу и существуют. Хотя в данной ситуации правильно поступили что хай сняли, но это не системно...
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АЭС на расийских твелах срочно надо остановить и обрезать провода!
А так же горючку и газ сгущеный!
Нашей нефтянки на армию хватит, а все евробляхеры и прочие мазератти пусть на дровах ездют!
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Егорка козломордая, ты видимо ресурсы попутало со своей лентойсру животное лоботомированное. Я еще думаю, что так боярой завоняло. Брысь за поребрик и в спам лишнехромосомное.
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А что вы так разошлись? Посыл очень даже правильный. Почему кому-то можно торговать, а кому-то активистов в "помощь"?
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Юрий, я вас мразь лишнехромосомную под прокси за версту чую.
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Цифробуквенное так что там с горючкой расейской, которой 80%?
Электричество из расейского урана уже отрубил себе?
Мозгов не хватает чуть больше думать?
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Пацак, гибридную войну придумали не украинцы, а ваш )(уйло. Где выгодно - торгуенм. Где не выгодно - )(уярим вас, только шуба заворачивается.
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Судя по исконно руцким словам в лексиконе, ты и есть козломордое.
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не прошло и 100 дней няшки ЗЕБЕни, а Барыга продолжает тайно торговать на крови Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 1788
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Ага, бо ніхто ж не знає, що це мертвечуківсько (кум порошенка) - ахметкинське (бізнес-корєш порошенка) вугілля, щоб збанкрутували шахти Львіщини.
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Нужно окончательно победить барыгу порошенко чтоб не смел он больше это делать.
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Так роCCия сейчас друг а не оккупант. И Украина обязалась платить пенсии в оккупированных территориях Крыма и Донбасса, пустить воду в оккупированный Крым чтобы снять обязанность с оккупанта самому платить за все как того требуют законы. Путлер и Зеленский все перетерли. Все несогласные пойдут по этапу в Сибирь как 100 лет назад.
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А в это время (вчера) в Киеве:
З паркану посольства країни-агресора - Російської Федерації в Україні на Повітрофлотському проспекті у Києві демонтують колючий дріт.

Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 6946

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Двоє робітників із розкладною драбиною знімають колючий дріт із воріт посольства. При цьому на запитання кореспондента агентства, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли "а спитайте" і далі спілкуватися відмовилися.

Як повідомлялося, конструкцію із колючим дротом на паркан посольства РФ в Україні встановили за часів Президентства П. Порошенка у 2014 році, коли почалася російська агресія в Україні. .
Раніше у ЗМІ повідомляли, що вранці 23 липня з посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту.
Варто також зазначити, що останні роки посольство було порожнім.

П'ять копійок: І нема тут з протестами "свободівців", нацжон, правосеків, азовців та решти маріонеткових фсбшних посіпак, які волали нібито Порошенко товаришує з Путіним. Яка гидота ці ряжені "патріоти".

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12087059.html
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Вказані Вами ''посіпаки'' скоріше коломойські, ніж фсбешні, антипорошенківські цілі яких співпадали. Українські гніди.
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Не исключено, что за их "работу" платили и те, и другой.
Сейчас же их просто нет -- сделали свое дело, финансирование и прикрыли.
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не там блокируют...весь уголь через северную границу идёт, но там им дали пенделя
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Глупость. у нас в Украине половина угля идёт из России для отопления домов.
Думаю очередная подстава перед отопительным сезоном.
А на наших ТЭС угля не хватает для перезимовки..... это факт.
И Ринат это организовал в том числе.
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На фото вагоны принадлежности РЖД и на них до сих пор нету ни одного послания адольфу путину? Непорядок. Или там нету граффитистов?
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Поддерживаю. А частная фирма наверняка принадлежит ахметке, бо без него никак. Интересно, Зе сейчас - как и потрох в своё время, будет кричать, что если остановить поставку террористического угля на Украину то ***** нападе и гривна упаде? Чи не?
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навіщо, цеж ротердам минус, він вже хароший?
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зеленский! прекрати торговлю на крови!
ну, или как то так...
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Бутусов! Наконец-то проснулся! Они уж не первый день блокируют, а ты только сейчас делаешь репортаж
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