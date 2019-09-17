 Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Основной целью учений была отработка слаженности действий при выполнении задач по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск международных сил под руководством НАТО в Косово (KFOR). Учения проводились на базе Сamp Vrelo, в условиях.
Украинские военные во время учений провели поиск и разминирование взрывоопасных предметов. Также участники учений отработали совместные действия в экстремальных и непредвиденных ситуациях, порядок эвакуации раненых.
Напомним, вчера на базе международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019.
или про киевскую колонизацию всякой мордвы да мери, от котороой в итоге и вам аукнулось и нам... не лезли б в воду, не зная броду...
История нужна не для того, чтобы черпать из нее ненависть, а чтобы извлекать из нее уроки на будущее. Как и русне, вякающей на Запад и США, Украине, вякающей на Венгрию, сначала неполохо бы достичь ее уровня экономического и социального развития - такова моя позиция по отношению к вашему "историковедению".
разделяй и властвуй. Тыщу лет живет с венграми по соседству, сами же их и запустили в Европу, где они буянили еще век, пока
не получили немецким копытом по азиатскому гунно-угорскому мурлу ... Пора добрыми соседями стать, а не по шкафам друг у друга скелеты шарить на радость мордорской евроазиатчине.