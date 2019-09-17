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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Косово прошли совместные учения украинских и венгерских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основной целью учений была отработка слаженности действий при выполнении задач по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск международных сил под руководством НАТО в Косово (KFOR). Учения проводились на базе Сamp Vrelo, в условиях.

Украинские военные во время учений провели поиск и разминирование взрывоопасных предметов. Также участники учений отработали совместные действия в экстремальных и непредвиденных ситуациях, порядок эвакуации раненых.

Напомним, вчера на базе международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж

Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны 01
Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны 02
Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны 03
Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны 04
Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны 05
Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны 06

Источник: https://censor.net.ua/p3148957
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже учения по сдерживанию протестов населения.
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такое впечатление, что венгры с щитами разгоняли украинцев в роли желтых жилетов... Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6322
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Там постоянно усмиряют косовских сербов которые живут анклавами.
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Que pasa, kazapcheg? I asked if you came for the cheese! You want some?
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твоя моя говорыть на инглиш лучше,дойч не твоя.. Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3903
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Похоже учения по сдерживанию протестов населения.
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такое впечатление, что венгры с щитами разгоняли украинцев в роли желтых жилетов... Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6322
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Там постоянно усмиряют косовских сербов которые живут анклавами.
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украинцы в роли буйствующих сербов - это расизм.
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Какая ирония. Охраняют от "оккупанта" отделившуюся республику.
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Україна не визнала незалежність Косово, та й було те Косово у складі Югославії всього декілька десятків років, про насильну репатріацію албанців з Косова не чули?
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венгры-вояки перед 2-й мировой предали югов в июле 41-го уже были в составе 17 немецкой армии.а потом заднюю включать стали . вообщем шкуры
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а кто такие "юги" и как их могли предать венгры?
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югославы. против которых венгры выделили несколько своих воинских частей по соглашению с немецким генералом Паулюсом
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и шо? славянофильство царско-охранковское чешется или евразийщина дугинская? или просто совковый курс "научного коммунизма"?
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Було таке, спробуйте почитати що угорці творили в Нові-Саді, німці відпочмвають.
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тоже сербофилия мучает? а то, что братушки под дуду братанОв подожгли первой мировой всю европу - не? Мышебратство зудит?
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Ні, я не люблю балканських кацапів, але це не дає мені права фантазувати на історичні теми, приклади знущання угорців над сусідніми народами є, в тому числі над сербами і українцями.
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может мне про варяжскую оккупацию земель древлян тебе припомнить?

или про киевскую колонизацию всякой мордвы да мери, от котороой в итоге и вам аукнулось и нам... не лезли б в воду, не зная броду...

История нужна не для того, чтобы черпать из нее ненависть, а чтобы извлекать из нее уроки на будущее. Как и русне, вякающей на Запад и США, Украине, вякающей на Венгрию, сначала неполохо бы достичь ее уровня экономического и социального развития - такова моя позиция по отношению к вашему "историковедению".


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Лучше строить украинскую национальную идею вне передергиваний совкового имперского агитпропа, действовавшего по принципу
разделяй и властвуй. Тыщу лет живет с венграми по соседству, сами же их и запустили в Европу, где они буянили еще век, пока
не получили немецким копытом по азиатскому гунно-угорскому мурлу ... Пора добрыми соседями стать, а не по шкафам друг у друга скелеты шарить на радость мордорской евроазиатчине.
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Совковий агітпроп тут ні до чого, тай нікуди угорці не отримали, 500 років нагинали всю Європу, ви думаєте назва країни Австро-Угорщина була просто так, чого не Австро-Сербія чи Австро-Хорватія чи Австро-Чехія, угорці там були майже ж такою самою титульною нацією, тому і свербить їм зараз в одному місці, одне звання Хорті - адмірал, нагадує їм про втрати земель, де зараз Угорщина і де море.
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та ничо. впрочем после вопроса кто такие юги можно было ничего не пояснять. очередной номерной баклан
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сербов знаю, словенов и хорватов знаю, боснийцев знаю, македонцев, черногорцев, даже албанцев, а юшков не знаю.
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А яка різниця між сербами та хорватами крім релігії знаєте?
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зачем перечислять нации я пояснял по поводу венгров во 2-й мировой. как формулировался вопрос в ответ -тарабарщина какая-то если нет познаний в истории не надо вообще в эти вопросы влазить
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это небыло там ветеранов Майдана а то б венгры бы почуствовали на себе горящие скаты и коктели молотова Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1508
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