 Суд запретил одесскому цирку использовать животных в выступлениях: это первый подобный случай в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных.

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Иск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.

На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

Заседание суда в Одессе о запрете использования животных в цирке

Во время заседания представитель цирка в суде, коммерческий директор Юрий Горлачев, требовал прекращения рассмотрения дела, до окончания рассмотрения другого, которое находится в Приморском суде. Оно также связано с проверками, но судья отказала в ходатайстве.

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После четырех часового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".

После того, как решение суда вступит в силу, в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.