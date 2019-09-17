 "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка показала последствия пожара в доме Гонтаревой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее страницу в Facebook.
"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревои прошлой ночью", - написала она.
По ее информации, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету" – светошумовую и звуковую.
"На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – через 15 минут уехала", - рассказала Миронюк.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
А я говорю, что вы обычно тыряете все, что у ваших хозяев плохо лежит.
Щоб бачити як тягнуть, треба було бути серед тих, хто тягне.
опять развела вас как котят - домишко на сарай похожий и никакких, абсолютно никаких расплавленных золотых батонов и обгорелых страусов
Один в один как кацапы на олимпиаде.
Кстати, а ты ее попробуй распили. Вдруг повезет.
Кстати, а где же всё таки делся батон,мне интересно.
Может тебе на удобную кушетку к доброму доктору психоаналитику надо, а не на форум?
Вот унитаза и правда не было.
Лерка опять обманула
🤣🤣
В двух зебилы пишут про мильярды и золотые батоны, которые Гонтарева намеренно спалила.
Тут они пишут, шо эту халупу было не жалко и сжечь.
Внимание вопрос!!!
На каком уровне развития находится человек, который в 21-м веке серьезно считает, что глава центробанка с международной репутацией, находясь в Лондоне хранит деньги наличными у себя в пустом доме, находящемся в Украине?
наверное территория - 10.5, сарай - остальное
Отжиж эти зубожЫлы - нифига у них нет, но кто-то постоянно у них шото крадет.
Ты уверен, что можешь говорить от имени "бедных" граждан, у которых на депозитах было больше 200 тысяч?
Ось порівняйте сільська хижа на Закарпатті
"Запалювальна світлошумова звукова світова ракета" (с)
Летіла, видно, через увесь світ, щоб потрапити в хижу Гонтарєвої. Даю свою версію, - ракета прилетіла з місця теракту на нафтопромислах Саудівської Аравії. Еге ж, - це справа рук Ірану. Промахнулися мальохо! Тепер Омерика оголосить війну Ісламській Республіці за спалену нерухомість Валєрії Алєксєєвни. )))
Кому кроме не самый нужен был этот пожар