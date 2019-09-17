 "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка показала последствия пожара в доме Гонтаревой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее страницу в Facebook.

"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревои прошлой ночью", - написала она.

По ее информации, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету" – светошумовую и звуковую.

"На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – через 15 минут уехала", - рассказала Миронюк.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.