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Все про:Киев (17919) фестиваль (261) Андреевский спуск (60) Булгаков (8)

 Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве. ФОТОрепортаж

14 сентября 2019 г. в Киеве впервые прошел фестиваль городской культуры Булгаков-FEST, собравший на Андреевском спуске тысячи киевлян и гостей столицы. В ходе фестиваля состоялись булгаковские чтения в музее, демонстрация фильмов по мотивам произведений автора, театрализованные представления, презентация новоизданных книг о великом гении и концертная программа с участием групп "Лиловый", Макс Пташник и clan, LAMA и "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

Идея организовать фестиваль на базе Дома-музея Михаила Булгакова принадлежит основателю благотворительного фонда "Культурные новации", арт-бизнесмену, букинисту Владиславу Трубицину, который уже давно дружит, сотрудничает с музеем и помогает ему, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы с Музеем – давние друзья и заядлые булгаковеды, нам нравится популяризовать работы и знакомить с жизнью великого мастера жителей столицы и её гостей. И поскольку формат фестиваля имеет наиболее широкий охват и специфику интерактивного вовлечения, мы решили сделать на Андреевском новую "изюминку", новую "визитную карточку" спуска, "прописав" здесь ежегодный сентябрьский Булгаков-FEST. И, глядя на количество молодёжи, заинтересованной в активностях фестиваля, я понимаю, что мы выбрали правильное место, время и формат для формирования новой культурной традиции, для современного прочтения классики, для актуализации традиции неторопливого, вдумчивого чтения", - сказал Владислав Трубицин.

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Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве 01

"На полдня участники и зрители фестиваля погрузились в слегка тревожную, но такую притягательную атмосферу, сотканную из магии по-булгаковски – воландовские проделки и провокации, тёмные лестницы музея, наполненные духом мистицизма и артефактами другой эпохи, где зазевавшихся посетителей ловили врасплох вдруг ожившие герои – клетчатый человечек с треснувшим пенсне, невероятных размеров говорящий кот Бегемот и, чего хуже, сам Воланд... Чтецы прочли лучшие фрагменты из любимых произведений Булгакова, для детей был установлен скалодром и детская площадка с лаунж-зоной для родителей. Стилизованные в духе 30-х годов, фото-зоны способствовали созданию памятных кадров, а фуд-корты потешили гастрономические притязания гостей фестиваля", - говорится в сообщении.

В шатре в сквере Слипака на мягких пуфах расположились те, кому ближе кинотворчество по мотивам Михаила Булгакова – здесь крутили "Собачье сердце", "Ивана Васильевича" и др.

Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве 02

Любителей чтения порадовали сразу 4 книжные новинки о жизни и творчестве Булгакова, его "киевском периоде", которые увидели свет благодаря меценатской деятельности Владислава Трубицина и были презентованы в рамках фестиваля. Театр на Подоле открыл свои двери для книжной лавки, где посетители могли удовлетворить взыскательные интеллектуальные запросы.

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Ближе к вечеру гостей развлекали акустической живой музыкой украинские коллективы – Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник и clan, и Лиловый. Под открытым небом собрались тысячи киевлян.

Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148888
 
 
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Ми теж часто згадуємо Булгакова..
Дивимось на поведінку певних особин і бачимо описану ним шаріковщину )))
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Запретить книги Булгакова. Он пропагандировал язык агрессора.
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Блогер отмечает, что биографы Булгакова, когда говорят о его отце, обычно вспоминают только его преподавательскую практику в Киевской духовной академии и в Киевском институте благородных девиц, минуя один очень интересный факт биографии этого господина. Дело в том, что с 1893 года, Михаилу Булгакову как раз исполнилось 2 года, и до конца своей жизни в 1907 Булгаков-старший исполнял обязанности цензора по иностранной литературе в Канцелярии киевского отдельного цензора. Главным направлением его работы был запрет книг, написанных на украинском и польском языках. Какое отношение к Украине могли привить своим детям родители писателя не сложно догадаться. Никто из детей Афанасия и Варвары Булгаковых не остался в Украине после смерти матери в 1922 году. Младшие сыновья - Николай и Иван, еще раньше с остатками Белой армии, эмигрировали во Францию. Три дочери переехали в Москву, причем две старшие - еще при жизни матери, третья по старшинству, Варвара - в Новосибирск, через некоторое время после смерти матери.
https://replyua.net/blog/87055-istorik-malo-kto-znaet-kakim-ukrainofobom-byl-bulgakov.html
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"И представляется мне следующее: интеллигентный Михаил Афанасьевич, сын заведующего кафедрой истории и разбора западных вероисповеданий Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и дочери соборного протоирея, сестры личного врача патриарха Тихона - Варвары Михайловны Покровской, выросший среди огромных книжных шкафов, латинских и греческих студий отца и оперных увлечений матери, стоит перед жилистой бабой из Луцка, которая въехала в коммунальную квартиру с одной и твердой целью: всех, кто из «бывших», оттуда выселить.«Хватит, пожили, теперь мой черед!», - говорит переселенка и оценивающим взглядом меряет старинное зеркало, в котором отражаются ее колючие жадные, как у хорька, глазки. И счетчик у нее работает в мозгу неустанно, и думает она, чтобы такое на этого докторишку навесить, чтобы выселить его восвояси и жилплощадью завладеть. И вот ее острый нюх находит лазейку: оказывается русский простофиля Афанасий Иванович Булгаков, тот,который всю жизнь какого-то Августина Блаженного и Иеронима на русский язык переводил, деньжат на собственный особняк не нажил! Снимали квартиру Булгаковы в этом доме! Долго, но снимали! А дом принадлежал семейству Листовничих, которые тоже в нем жили! Мало того, что семейка жилье всего лишь арендовала, так этот "прохфессор" еще и цензором подрабатывал! Он, видите ли европейскими языками владел, отбирал из европейской литературы то, что достойно перевода и издания! Служил царизму, падла! И,собрав всех остальных жильцов на коммунальной кухне, нахрапистая тетка изрекает: «Докторишку выселить! Выселяем его, грамадяны, выселяем! А зеркало и ковер оставь, падла, оно нам тоже нужно!». Из интренета.
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«Як ставитися до Булгакова та його спадку?» (Огляд соцмереж)

https://www.radiosvoboda.org/a/27090967.html
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докатились, антиукраинские акции стали проходить прямо в центре киева, организаторам вполне бы хватило ума провести виталя-фест или не только каждый может глядеть в завтрашний день-фест
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Нормальна акція - серед дебілів популяризують класичну літературу. Хоч й іноземну, але все одно позитив.
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Забужко этого не переживет. Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве - Цензор.НЕТ 9356 Она столько дерьма на Булгакова вылила. Так старалась, а тут вдруг фест.
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Забужко переживе.Ти сам не перезбудися,скорострєл.
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Ничего, что Булгаков был каратель, руководивший расстрелами студентов?
Я уже молчу про наркоманию и шовинизм!
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> наркоманию <

...
Ви так кажете, ніби для письменника це щось погане...
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Письменник був,звичайно,небезталанний.Але людина - гімно.Та ще й ненавидів Україну і українців.
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Такого ненависника всього вкраїнського, як Булгаков, ще треба пошукати. То, що він писав у своїй публіцистиці, записках та й у художній прозі про український рух, на голову не налазить. А його "Майстер" - справжня ода Сталіну, приписування якихось високих, майже містичних цілей звичайному м'ясникові. Тільки ідіоти могли бачити там якусь антисовєтчину. Булгаков був сталіністом до костного мозку, бо він (справедливо) вважав, що Сталін знищує революцію та відновлює імперію.
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