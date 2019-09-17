 Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" задержали нарушителя, который перевозил 6 килограммов канабиса. Наркокурьер, 43-летний гражданин Украины, планировал ехать в Россию через аннексированный Крым. Нарушитель спрятал 41 пакет с каннабисом в топливном баке автомобиля", - говорится в сообщении.

О возможной контрабанде оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ узнали заблаговременно и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали преступника.

Найти наркотики в топливной системе автомобиля правоохранителям помогла служебная собака пограничного ведомства.

По факту задержания начато досудебное расследование по ст.305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Обнаруженные наркотические вещества и гражданина передано следователям Службы безопасности Украины.

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