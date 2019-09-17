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Все про:Госпогранслужба (3457) граница (3252) наркотики (1587) СБУ (13834)

 Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с оккупированным Крымом сотрудники Госпогранслужбы задержали наркокурьера, у которого изъяли 6 килограммов каннабиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" задержали нарушителя, который перевозил 6 килограммов канабиса. Наркокурьер, 43-летний гражданин Украины, планировал ехать в Россию через аннексированный Крым. Нарушитель спрятал 41 пакет с каннабисом в топливном баке автомобиля", - говорится в сообщении.

О возможной контрабанде оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ узнали заблаговременно и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали преступника.

Найти наркотики в топливной системе автомобиля правоохранителям помогла служебная собака пограничного ведомства.

По факту задержания начато досудебное расследование по ст.305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Обнаруженные наркотические вещества и гражданина передано следователям Службы безопасности Украины.

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Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба 02
Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148862
 
 
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В психушку етого идиота. Пошел в лес со своими дровами.... Наоборот из крыма везут самую ядреную марихуану.
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Хотел порадовать . Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4828 Очередной сезон провален . Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 559
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Сын авакова , или женщина всех тысячелетий ?
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Ну і здря. Там каци впаяли б йому років 20.
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Все это делается под ментами или сбу .
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Каннабис в Крым??? Это как в Тулу с самоваром... Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5323
Странный контрабандист, там дичка круче чем селекция была)
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В психушку етого идиота. Пошел в лес со своими дровами.... Наоборот из крыма везут самую ядреную марихуану.
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во, блин , коммерсантъ. пытался вывезти стратегический товар за пределы украины при явном тотальном дефиците в органах рады и офиса президента Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5973
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Им Машка Захарова отсыпет... Они уже практически в гланды целуются...
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Охренеть!!! Что, уже и конопля в Крыму, в дефиците?! Там же её всегда, как дерьма, было... И местная, и так, выращивали "агрономы", и южночуйскую, и краснодарскую... Да и Краснодар уже, "под боком"...
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