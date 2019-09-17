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 Общество
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Все про:жилье (632) Минобороны (5941) ВСУ (341)

 Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины. ИНФОГРАФИКА

В трех южных областях начато строительство тринадцати общежитий для сержантов, старшин и младших офицеров. Хотя по документам проект и называют общежитием, на самом деле он имеет вид четырехэтажного дома с однокомнатными квартирами со всеми удобствами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія Inform".

Как сообщают в Южном территориальном квартирно-эксплуатационном управлении, строительство продолжается в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Строительные работы стартовали в Николаеве: там планируют построить 8 общежитий, в Гайсине Винницкой области - 2, в Одесской области построят 2 общежития в пгт Черноморское и одно - в Дачном.

"Согласно приказу Министерства обороны Украины № 465 от 14 сентября 2018 г. "Об обеспечении жилыми помещениями сержантского состава" за счет средств Государственной программы такие общежития строят не только у нас, но и по всей территории Украины, - говорит начальник отдела капитального строительства жилья Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления подполковник Иван Омельченко.

"То есть в прошлом году нам была поставлена ​​задача отработать проектно-сметную документацию, прохождение государственной экспертизы и объявление процедуры торгов, что и было сделано, а в этом году начать строительство", - отметил подполковник Омельченко.

Каждое общежитие имеет четыре жилых и один цокольный этаж и рассчитано на 54 блока (квартиры) для одного или двух военнослужащих. Следует добавить, что жилье предназначено для военнослужащих-холостяков. Площадь одной квартиры составляет 34 квадратных метра, включая ванную комнату, прихожую и жилую комнату. Такие малогабаритные квартиры часто называют смарт-квартирами или студиями. Их главная особенность в том, что одна комната является и спальней, и гостиной, и кухней. Важно, что общежития - объекты капитального строительства, их будут сдавать с мебелью и всей бытовой техникой.

В соответствии с заключенными договорами, стоимость одного общежития составляет до 34 миллионов гривен. Строительство планируют завершить к концу 2020 года.

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Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины 01
Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины 02
Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148839
 
 
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Все правильно. 34 квадратных метра оптимальная площадь для счастливой жизни. Опять же на отопление сильно тратиться не нужно!!!
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Рошен нормальные дома строил для военных и достраивает ещё! Ну а это - галимый пиар и издевательство
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В этом плане кацапы дно пробили до нас)=
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ну почему же только кацапы пробили? Вспомните отель токио-стар, который сгорел недавно, там тоже номера были малоквадратные
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Неужели персональные "нумера" 2х2 метра предлагали? О_о
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Какую же чушь вы мелете. Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины - Цензор.НЕТ 4495 Как сами покупаете малогабаритные, до 40ка квадратов, квартиры-студии - так это модно и современно. Как для холостяка 34 квадрата - так "дно" и остальная херня... Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины - Цензор.НЕТ 5918
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