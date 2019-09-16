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 С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 сентября, в церкви святого апостола Петра города Тернополь состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином-разведчиком Михаилом Васильевичем Цымбалистым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Терен.

Михаил Цымбалистый, 1985 года рождения, уроженец села Увисла Гусятинского района Тернопольской области, житель Тернополя, майор, военнослужащий одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины. который погиб 13 сентября вечером во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера наемников РФ.

Чин погребения состоялся на Микулинецком кладбище Тернополя. У погибшего военнослужащего остались родители (отец - подполковник запаса) и брат (подполковник ВСУ).

Михаил Цымбалистый посмертно награжден высшей военной наградой разведки Украины - "Звездой Славы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с разведчиком Михаилом Цымбалистым, погибшим на Донбассе 13 сентября, пройдет в Тернополе. ВИДЕО

Видео - ІNTB

С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе 01
С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе 02
С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе 03
С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе 04
С погибшим на Донбассе украинским разведчиком Михаилом Цымбалистым простились в Тернополе 05

Фото - Терен.

Источник: https://censor.net.ua/p3148795
 
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