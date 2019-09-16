 Погибшего на Донбассе украинского воина Валерия Шатурского похоронят 17 сентября в Мариуполе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Валерий Шатурский, 1974 года рождения, уроженец Хмельницкой области, житель Мариуполя, младший сержант, военнослужащий батальона специального назначения "Донбасс" 15 отдельного полка Национальной Гвардии Украины, который погиб 12 сентября около 15.00 в зоне проведения операции Объединенных Сил в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций.

Валерий Шатурский с 2015 года находился в составе батальона "Донбасс". Захоронение Героя состоится на Старокрымском кладбище Мариуполя.

У него остались жена и дети.

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