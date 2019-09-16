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 Общество
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 Погибшего на Донбассе украинского воина Валерия Шатурского похоронят 17 сентября в Мариуполе. ФОТО

17 сентября, в городе Мариуполь, ориентировочно в 16.00-17.00 по адресу: ул. Металлургов, 117 состоится прощание с погибшим украинским воином Валерием Георгиевичем Шатурский (позывной Череп).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Валерий Шатурский, 1974 года рождения, уроженец Хмельницкой области, житель Мариуполя, младший сержант, военнослужащий батальона специального назначения "Донбасс" 15 отдельного полка Национальной Гвардии Украины, который погиб 12 сентября около 15.00 в зоне проведения операции Объединенных Сил в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций.

Валерий Шатурский с 2015 года находился в составе батальона "Донбасс". Захоронение Героя состоится на Старокрымском кладбище Мариуполя.

У него остались жена и дети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин батальона "Донбасс" Валерий Шатурский погиб в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

Погибшего на Донбассе украинского воина Валерия Шатурского похоронят 17 сентября в Мариуполе 01

Источник: https://censor.net.ua/p3148772
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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