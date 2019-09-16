 Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава "Нафтогаза" Витренко. ИНФОГРАФИКА

Об этом напомнил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Цена после пересмотра стала постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра судом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в два раза большую," - написал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко

Он отметил, что контрактная цена по договору с Газпромом в третьем квартале 2019 года составляет $166 за тысячу кубометров, а если бы Трибунал не пересмотрел ее, цена бы составила $319 долл.

"Это произошло, если бы мы не требовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности, замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили по этому требованию", - отметил представитель НАК.

Также читайте: Благодаря выигрышу у "Газпрома" Украина сохранила $80-90 млрд, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Витренко также добавил, что сейчас продолжается работа по принудительному взысканию 2,56 млрд долл. с Газпрома.

Читайте также: "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Напомним, Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Читайте: Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.