 Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава "Нафтогаза" Витренко. ИНФОГРАФИКА

Об этом напомнил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Цена после пересмотра стала постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра судом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в два раза большую," - написал Витренко.
Он отметил, что контрактная цена по договору с Газпромом в третьем квартале 2019 года составляет $166 за тысячу кубометров, а если бы Трибунал не пересмотрел ее, цена бы составила $319 долл.
"Это произошло, если бы мы не требовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности, замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили по этому требованию", - отметил представитель НАК.
Витренко также добавил, что сейчас продолжается работа по принудительному взысканию 2,56 млрд долл. с Газпрома.
Напомним, Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.
"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.
И ВИТРЕНКО НАВЕРНЯКА ДАЛЕКО НЕ УШЕЛ ПО ЗАРПЛАТЕ...................
А ВООБЩЕ ИХ ТАМ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ МНОГО "СПЕЦИАЛИСТОВ" СИДИТ В НАФТОГАЗЕ С АФИГЕННЫМИ ЗРЯПЛАТАМИ
КСТАТИ ИХ ЗРЯПЛАТЫ ТО ЖЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ НА ГАЗ КОТОРЫЕ НАМ ПРИХОДЯТ В ПЛАТЕЖКАХ.
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ось в чому фішка - могла би, але не купуйє
(3/3 у России, а 1/3 у США будем покупать? Так вот про ШО война в Украине?)
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Остается последнее - объявить это всё грандиозной победой.
Эль Мюрид.
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А ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ ГАЗ У РАСЕИ?
КАК УТВЕРЖДАЮТ ШАКАЛАДНЫЕ МЫ ТЕПЕРЬ НЕЗАВИСИМ ОТ РАСЕИ.
У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ «Оплот».
Дебют нового українського танка відбувся 24 серпня 2009 року під час Параду з нагоди Дня Незалежності України[4].
У 2009 році був укладений контракт на поставку 10 танків БМ «Оплот» Збройним силам України за ціною 29,5 млн гривень за одиницю, через нестачу фінансування виконання контракту було припинено.
20-24 лютого 2011 року БМ «Оплот» вперше був показаний за кордоном - на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі. Експортна ціна одного танка «Оплот» в 2011 році становила 4,9 млн доларів США, в 2013 році - 4,89 млн доларів США.
У грудні 2011 року заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Володимир Куратченко повідомив, що у виробництві танка беруть участь 40 підприємств України.
Серійне виробництво танків «Оплот» почалося в 2013 році, однак перші приціли ПНК-6 були виготовлені в січні 2014 року.
4 лютого 2015 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов оголосив, що в 2015 році буде випущено 40 танків «Оплот».
У вересні 2018 року з'явилася інформація, що ведеться розробка нової модифікації, яка враховує останній досвід бойових дій на Донбасі. Ця модифікація буде серійно виготовлятися на потребу ЗС України.[5]
Супутник Січ-3-О
Створення супутника передбачалося Національною космічною програмою на 2008-2012.
На борту супутника встановлюється комплекс оптико-електронної апаратури, що дозволяє вирішувати практичні й наукові завдання регіонального і локального рівня з моніторингу рослинних і ґрунтових покривів суші тощо.
Інформація зі супутника використовуватиметься при розробці великомасштабних карт і планів місцевості, геоінформаційних систем, планування міської забудови, прокладання трубопроводів і кабелів, будівництві доріг та ліній зв'язку.
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ось чому такі складні мовні конструкції!!! могла би, але купує у Словаччини по 330
ПОТОМУ ШО НЕКРАСИВО ПОЛУЧАЕТСЯ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ РАБОТНИКИ НАФТОГАЗА УЖЕ ПОЛУЧИЛИ, А ДЕНЬГИ ЭТИ В БЮДЖЕТ ТАК и НЕ ПОСТУПИЛИ.
Но теперь об этом - ни гу-гу. Все споры идут только вокруг одного: такое положение вещей зафиксируется на один год или на 10 лет.
Европейцы непреклонны: заключайте договор на 10 лет на 60 миллиардов кубометров. И будет вам счастье. По всей видимости, Европа четко дала понять, что снимет ограничения на северном маршруте и не станет насекомить южный маршрут, если транзитный договор с Украиной будет заключен на этих условиях. 60 миллиардов кубометров транзита - по договору с Газпромом, 30 миллиардов - на свободный аукцион. И точка.
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Эль Мюрид.
Или это " обязы"?