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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:арбитраж (166) Газпром (2903) Нафтогаз (2729) Стокгольм (153) Витренко Юрий (60)

 Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава "Нафтогаза" Витренко. ИНФОГРАФИКА

Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России по цене $166 за тысячу кубометров, что почти вдвое меньше цены до решения Стокгольмского арбитража.

Об этом напомнил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Цена после пересмотра стала постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра судом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в два раза большую," - написал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко

Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава Нафтогаза Витренко 01

Он отметил, что контрактная цена по договору с Газпромом в третьем квартале 2019 года составляет $166 за тысячу кубометров, а если бы Трибунал не пересмотрел ее, цена бы составила $319 долл.

"Это произошло, если бы мы не требовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности, замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили по этому требованию", - отметил представитель НАК.

Также читайте: Благодаря выигрышу у "Газпрома" Украина сохранила $80-90 млрд, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Витренко также добавил, что сейчас продолжается работа по принудительному взысканию 2,56 млрд долл. с Газпрома.

Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава Нафтогаза Витренко 02

Читайте также: "Газпром" хочет отменить решение Стокгольмского арбитража в апелляции. Но сейчас его исполнение продолжается, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк

Напомним, Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Читайте: Решение европейского суда по польскому газопроводу OPAL помогло Украине, - Газпром

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.

Источник: https://censor.net.ua/p3148764
 
   
 Топ комментарии
 
Во как, оказывается цена на газ постоянно снижалась, хотя а тарифы для населения повысили в 7 раз. Осталось узнать - кто кладет разницу себе в карман. Про цену собственного газа и куда он идет - вообще отдельная тема.
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Американская мама Коболева точно почувствовала, подозреваю что и Витренчиха тоже.
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Хтось відчув на собі благодатну ціну газу? Крім кількох олігархів?
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Совет форумчанПравила форума
 
Ці дані які дає Вітренко не витримують жодної критики! Згадаємо заяви Вітренко під час слухання в Стокгольмьському арбітражу що Газпром буде змушений платити десятки мільярдів доларів компенсацій Україні! І де ті десятки мільярдів доларів? Хто здав позиції України на переговорах з росіянами в Стокгольмському арбітражу? Арбітраж запропонував сторонам самим домовитись і після переговорів десятки мільярдів доларів штрафів Газпрому кудись зникли? Куди? Хто отримав відкат за те що здав позицію України? По результатам переговорів Нафтогазу з Газпромом в суд подали узгоджену сторонами суму в 2 млрд доларів штрафу Газпрому, яку Арбітраж і узаконив своїм рішенням! А де поділись десятки мільярдів доларів від Газпрому? Хто зрадив Україну?
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Во как, оказывается цена на газ постоянно снижалась, хотя а тарифы для населения повысили в 7 раз. Осталось узнать - кто кладет разницу себе в карман. Про цену собственного газа и куда он идет - вообще отдельная тема.
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свыня, свинярчуки и подельники--кобелев , витренко, короче "элита "страны
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Якщо ціна на газ буде низькою, як в СССР, то його дефіцит буде гарантованим, бо знайдуться гниди, які продаватимуть його туди де ціна ринкова. Хтось скучив за совковими дефіцитами ? Гниди були, є і будуть.
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Підняти ціни на газ - це не реформа. Треба держпрограма по утепленню і удосконаленню систем опалення. Переведення субсідій в режим дешевих цільових кредитів по утепленню. Ось тоді можна підвищувати ціни на газ
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ты дебил? закупили газ по летним дешевы и впарят дорого, чтобы гниды не воспользовались и тогда кто воспользуется наваром, уже воши?
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потому что ты лох никогда за газ не платил столько сколько он стоит реально
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Alex Rozhenko. В газовой сверхдержаве паРаше газифицировано 60% жилого фонда а в Приморье вообще 13-16%.
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100% и не должно быть, это не значит что они замерзают, в рф есть города где нет газа, но есть горячая вода и отопление от тэц, а многоэтажки вообще не газифицируются
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Хтось відчув на собі благодатну ціну газу? Крім кількох олігархів?
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Американская мама Коболева точно почувствовала, подозреваю что и Витренчиха тоже.
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Alex Rozhenko. Дети членов кремлёвской ОПГ живут в США, Британии, Франции, Испании, Италии и т.д.
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а что есть большая разница между кремлевским ОПГ и киевским ОПГ ? как по мне что там что там преступники
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КОБОЛЕВ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ СПАСИБО ГРОЙЦМАНУ ЗА МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ 3 млн.

И ВИТРЕНКО НАВЕРНЯКА ДАЛЕКО НЕ УШЕЛ ПО ЗАРПЛАТЕ...................

А ВООБЩЕ ИХ ТАМ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ МНОГО "СПЕЦИАЛИСТОВ" СИДИТ В НАФТОГАЗЕ С АФИГЕННЫМИ ЗРЯПЛАТАМИ

КСТАТИ ИХ ЗРЯПЛАТЫ ТО ЖЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ НА ГАЗ КОТОРЫЕ НАМ ПРИХОДЯТ В ПЛАТЕЖКАХ.
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Андрей Лысенко 3469e115. Нафтогаз кинул газпром на $2.9 млрд и х**лоботы на ушах.
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Видишь в чем проблема- оказалось что олигархов в Украине как раз и нету. Коломойский, Ахметов, Фирташ- бизнесмены и попутчики революции. Остался сам Порошенко, но за время президентства он так ;обогатился; что конфискация его капитала- как мертвому припарка.
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Методичку тобі Коломойський написав, чи Зеленський видрав з сюжету свого серіалу?
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то вам ...лядям ще й подякувати потрібно що продаєте українцям український газ вчетверо дорожче собівартості ?
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Це велике досягнення! Все одно,що сьогодні у владі, свинарчуків , в два рази менше, чім при парашенці !
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит...
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а газомахінатори без перестанку, по черзі набивають собі спочатку ціну, а потім кармани. і так до нескінченності і при любій владі. чи здатен хто коли поставити крапку на цих пройдисвітах???
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А вы токо представте какая бы была цена на газ если бы на нас напали марсиане! СЛАВА КОБАЛЕВУ ЧТО МАРСИАНЕ НА НАС НЕ НАПАЛИ!!
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летний газ не волнует, что я буду платить зимой
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ух юлиных с ****** троллей поналетало)))) дорогой газ для вас нищета? не пользуйтесь им а варите жрать на костре)))
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если разбавлять азотом его цену мож довести до абсурда
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А Свыни, шаря по карманам украинцев, рохкалы, что у нас рынкова свитова цина в результате потужных реформ. А оно вот как. Брехали как всегда
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навіщо так складно із'яснятись??? Схоже на обман
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Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России по цене $166 за тысячу кубометров Источник: https://censor.net.ua/p3148764
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ось в чому фішка - могла би, але не купуйє
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60 миллиардов кубометров транзита - по договору с Газпромом, 30 миллиардов - на свободный аукцион.
(3/3 у России, а 1/3 у США будем покупать? Так вот про ШО война в Украине?)
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Остается последнее - объявить это всё грандиозной победой.
Эль Мюрид.
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Цена была бы низкой если бы рф согласилась продавать газ? Я правильно понял?
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Может, ну их на х"р, эти перемоги? Давайте покупать, как при яныке и чтобы для граждан он тоже, как тогда. А то мы его чем дешевле у чужих покупаем, тем дороже своим продаём.
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вы прослушали этюд, как продаться за 20 грн в месяц
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Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России .........

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А ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ ГАЗ У РАСЕИ?

КАК УТВЕРЖДАЮТ ШАКАЛАДНЫЕ МЫ ТЕПЕРЬ НЕЗАВИСИМ ОТ РАСЕИ.
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Витренко, сначала план добычи газа 20/20 выполни..пи.дабол..
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Це все клята Юлька. Якщо б не її договір... то не було б і перемоги. Це все Юлька винувата
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а Юлька похерила ЗСУ і не фінансувала належним чином 2007- 2010 тому і програла вибори..
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А потом пришел всемогутний Кнур и создал армию с нуля
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а причем тут Овощ? Разве это он создал армию, виру, мову, а не его верный министр экономики? Расскажи лучше как Йулька преступно не финансировала армию в 2007 году, когда эту гадюку избрали премьер-министром 29 декабря 2007 года
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Ющенко, когда имел влияние на формирование бюджета, было около 1,9
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А кто не обеспечил финансирование ЗСУ после 2008 года надлежащим образом и промолчал после атаки кацапов в Грузии?
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Тобто жоден парламент світу не визнав російської агресії в Грузії, навіть не вся НУНСа миздобульна проголосувала, а винувата одна Юлька, бо їй треба цього року за газ домовлятись?
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Щоб бути коректним, то у 2008-09му. Але навіть у час Світової кризи Юлін уряд примудривсь держзамовленнями підтримувати космічну, авіо, судно, танкову і автобудівні галузі. Був створений власний супутник і супер-танк Оплот. Поставлені на потік дві моделі літаків Ан. Все це за свої три роки Янек вдало просрав
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танк Оплот був створений в 2001 році, а що за супутник ? На потік поставлено дві моделі Ан ..))
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Виробництво першого танка почалося в кінці 2008 року і зайняло три місяці.
У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ «Оплот».
Дебют нового українського танка відбувся 24 серпня 2009 року під час Параду з нагоди Дня Незалежності України[4].
У 2009 році був укладений контракт на поставку 10 танків БМ «Оплот» Збройним силам України за ціною 29,5 млн гривень за одиницю, через нестачу фінансування виконання контракту було припинено.
20-24 лютого 2011 року БМ «Оплот» вперше був показаний за кордоном - на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі. Експортна ціна одного танка «Оплот» в 2011 році становила 4,9 млн доларів США, в 2013 році - 4,89 млн доларів США.
У грудні 2011 року заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Володимир Куратченко повідомив, що у виробництві танка беруть участь 40 підприємств України.
Серійне виробництво танків «Оплот» почалося в 2013 році, однак перші приціли ПНК-6 були виготовлені в січні 2014 року.
4 лютого 2015 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов оголосив, що в 2015 році буде випущено 40 танків «Оплот».
У вересні 2018 року з'явилася інформація, що ведеться розробка нової модифікації, яка враховує останній досвід бойових дій на Донбасі. Ця модифікація буде серійно виготовлятися на потребу ЗС України.[5]
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після 2001 року не було поставлено жодного танку "Оплот"
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Січ-3-0 - український супутник дистанційного зондування Землі з оптико-електронним телескопом метрової розподільчої здатності.

Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 7220


Супутник Січ-3-О
Створення супутника передбачалося Національною космічною програмою на 2008-2012.
На борту супутника встановлюється комплекс оптико-електронної апаратури, що дозволяє вирішувати практичні й наукові завдання регіонального і локального рівня з моніторингу рослинних і ґрунтових покривів суші тощо.
Інформація зі супутника використовуватиметься при розробці великомасштабних карт і планів місцевості, геоінформаційних систем, планування міської забудови, прокладання трубопроводів і кабелів, будівництві доріг та ліній зв'язку.
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Але треба за це подякувати Порошенку. Якщо б за його п'ять років він вклав держгроші в видобуток власного газу, то і перемоги Вітрєнкі не було б. Бо Україніна тоді продавала б газ, а не купувала
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Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России по цене $166 за тысячу кубометров Источник: https://censor.net.ua/p3148764
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ось чому такі складні мовні конструкції!!! могла би, але купує у Словаччини по 330
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Аналогично, я мог бы купить новый авто за 1000$ но мне его не продают
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А КОГДА РАСЕЯ ВЕРНЕТ НАМ ДОЛЖОК ПО РЕШЕНИЮ СТОКГОЛЬМСКОГО СУДА?

ПОТОМУ ШО НЕКРАСИВО ПОЛУЧАЕТСЯ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ РАБОТНИКИ НАФТОГАЗА УЖЕ ПОЛУЧИЛИ, А ДЕНЬГИ ЭТИ В БЮДЖЕТ ТАК и НЕ ПОСТУПИЛИ.
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Молодець Пінчук. Вміє вкласти гроші. Після ув'язнення Тімошенко він вклав чотири мільони доларів власних грошей, щоб ****** її брехливим брудом у західних ЗМІ замовленими матеріалами.
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одна мама из Нафтогаза в Штатах, а вторая где?
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... закончилось время, когда гордые и надменные боссы Газпрома презрительно цедили через губу: украинский транзит? - исключено. Прошли даже времена, когда они были вынуждены говорить - ну ладно, только из соображений гуманности - 15 миллиардов кубометров и ни грамма больше. Сейчас про объемы нет вообще речи - при введенных ограничениях на Северный поток-1 и провал по срокам с вводом в строй обоих обходных маршрутов на юге и на севере (Турецкий и Северный-2 потоки) практически все нынешние объемы транзита плюс то, что теперь нельзя поставлять через СП-1, придется гнать через Украину. Вообще, с объемами получается фантастический парадокс - мы строили-строили трубы в обход Украины, а в итоге придется гнать даже больше, чем сегодня. Потрясающий успех.
Но теперь об этом - ни гу-гу. Все споры идут только вокруг одного: такое положение вещей зафиксируется на один год или на 10 лет.
Европейцы непреклонны: заключайте договор на 10 лет на 60 миллиардов кубометров. И будет вам счастье. По всей видимости, Европа четко дала понять, что снимет ограничения на северном маршруте и не станет насекомить южный маршрут, если транзитный договор с Украиной будет заключен на этих условиях. 60 миллиардов кубометров транзита - по договору с Газпромом, 30 миллиардов - на свободный аукцион. И точка.
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Эль Мюрид.
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Ну и нахера его покупать в россии по 166 если в европе он по 120?
Или это " обязы"?
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Могли бы покупать но не покупают, так как газпром перестал продавать
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Наглая ложь Витренко скоро получит аргументированньій разгромньій ответ от Тимошенко. Я имею ввиду контрактную цену...
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