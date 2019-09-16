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 "Тайна досудебного расследования", - НАБУ не дает информацию о расследовании заявлений Богдана о предложении взятки в $20 млн. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро отказалось обнародовать информацию о проведении обысков и экспертиз по делу о возможном предложении $20 млн в качестве взятки главе Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент правовые основания предоставлять запрашиваемую вами информацию отсутствуют", - сказано в ответе.

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Бюро отказалось сообщать данную информацию, так как она является тайной досудебного расследования.

Ссылаясь на ст. 222 Криминального процессуального кодекса, НАБУ заявило, что данная информация может быть разглашена только с разрешения следователя или прокурора в том объеме, в каком они признают возможным.

Тайна досудебного расследования, - НАБУ не дает информацию о расследовании заявлений Богдана о предложении взятки в $20 млн 01

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

14 августа мэр Киева Виталий Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки.

По словам главы КГГА, подобные утверждения главы ОП подлежат проверке в рамках досудебного расследования.

Источник: https://censor.net.ua/p3148755
 
 
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а откуда тогда новости что к кому-то нагрянули с обыском, бо он украл стока-то и столько
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О как, спросите у Портнова, тот все знает...
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Для того что бы прокомментировать бред этого БАгдана, или зеленую горячку ПАртного, нужно пригласить экстрасенса, и войти в транс.
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все, что случается в Сан-Тропе - остается в Сан-Тропе..))
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скоро портнов в телеграмі розкаже. он вже хвалився що ніби знайшли відео де пєця виносить зі свого банку аж 34лями баки налічкою і при чому їх *нє смущаєт* що то може важити під 400кг
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