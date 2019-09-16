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Все про:Одесская область (1831) оружие (3758) СБУ (13834)

 СБУ ликвидировала преступную группу, торговавшую оружием в Одесской области. ФОТО

Незаконное переработку и сбыт военных средств поражения блокировала в Одесской области Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечется: "Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Измаила переделывали огнестрельное оружие в автоматическое для продажи, в частности представителям криминальных кругов региона. Был также задокументирован факт продажи злоумышленниками двух боевых гранат.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили 2 единицы огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты, почти полтысячи патронов различного калибра и значительное количество наркотических средств.

Участников группировки задержаны, им объявлено подозрению в совершении преступлений по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством Измаильского местной прокуратуры Одесской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность преступной группировки, которая продавала оружие преступникам, ликвидирована на Киевщине, - СБУ. ФОТО

СБУ ликвидировала преступную группу, торговавшую оружием в Одесской области 01
СБУ ликвидировала преступную группу, торговавшую оружием в Одесской области 02
СБУ ликвидировала преступную группу, торговавшую оружием в Одесской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148734
 
 
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Незаконное - не соответствующее закону.
Но закона про Оружие нет!
Есть несколько ведомственных постановлений МВД не имеющих прав Закона.
Как можно осуждать человека по закону, которого нет???
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А ты сказочник.Незаконное хранение оружия 5 лет.
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