 Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО. Опыт наших иностранных коллег чрезвычайно ценным для ВСУ", - отметил начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ полковник Александр Жакун.

В этом году к проведению учений привлекли более 3500 человек из 14 стран мира.

Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более 3000 человек) представлена ​​военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ.

"Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО", - отмечают в пресс-службе Минобороны.

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