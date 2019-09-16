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 Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня на базе международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО. Опыт наших иностранных коллег чрезвычайно ценным для ВСУ", - отметил начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ полковник Александр Жакун.

В этом году к проведению учений привлекли более 3500 человек из 14 стран мира. 

Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более 3000 человек) представлена ​​военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ.

"Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО", - отмечают в пресс-службе Минобороны.

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Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине, - Минобороны 01
Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине, - Минобороны 02
Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине, - Минобороны 03
Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине, - Минобороны 04
Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине, - Минобороны 05
Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине, - Минобороны 06

Источник: https://censor.net.ua/p3148689
 
   
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Не вірте своїм очам,Зеля вигнав з України всіх Американців,по наказу Ху"ла.
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Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине...

И на Тихом океане
Свой окончили поход... (с)
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