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 Происшествия, Киевские новости
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 Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок. ФОТО

Этой ночью в Дарницком районе Киева трое мужчин напали на полицейского после сделанного им замечания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Около часа ночи сотрудник полка полиции особого назначения №2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань - так "отдыхала" компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок.

"Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

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После этого все трое из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также перелом двух ребер. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок 01
Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок 02

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"Следственно-оперативная группа на месте задокументировала событие, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи", - добавил Пьятниковский.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3148687
 
 
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Типові порохосмоктики..............
Потрібно було щоб мєнт стріляв в голову. Таких виродків - не шкода.
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откуда инфа, что они не голосовали за зеленского?
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они голосовали за него.
Дарницкий район.
Смотрим карту голосования - гоп-районы - за Зелю
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Тут я на стороне копа. Знаю я эту обкуренную пацанву.
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Сабаков-ПНХ!!!
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Бандитов посадить, полисмена уволить за непрофессионализм, начальнику полисмена -- догану.
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в чем непрофессионализм полицейского?

Что в голову не попал?
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Наглядная демонстрация бесполезности травмата в случае стаи бухих гопников.
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Просто нужно сразу стрелять и не вести с вредителями никаких диалогов.
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Сколько народу тогда поляжет...

Хотя я не против того, чтобы однажды хорошие люди собрались и убили всех плохих. Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 6540
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Ну гопніків можна, їх людьми важко назвати. Взагалі, до цих ліц характєрной наружності треба ставитися з усією жорстокістю. Як у Нью-Йорку при імплементації теорії розбитих вікон - тоді негрів (аналог нашої гопоти) обшукували на рівному місці.
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Ну что хорошего можно ожидать от взрослых людей, у которых мозга не хватает даже на такую мелочь как понимание того, что в час ночи под окнами у людей слушать на всю музыку и орать нельзя? Явные ж неадекваты и общение с такими неплохо бы и начинать с предупредительного выстрела(в голову), при этом самому находясь на расстоянии.
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в воздух можно шмальнуть уже потом, по факту Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 6494
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ЧЕТВЕРО хулиганов повздорили в подворотне, один из них был ментом (заметьте не на службе)!
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Тому спецгазівцю після попереджувального в повітря, треба було не по ногах нападників стріляти, а трохи вище. Одразу б самі здалися
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как показывают в боевиках, коп, даже имея автомат, сразу вызывает подкрепление, а не лезет один на толпу. Т.е. героем не надо быть. Увидел пьяных дебилов - вызови подкрепление по-тихому, а потом всех в участок. Ну, а там.... уж как договорятся.
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Певно, все ще святкували перемогу зельонского на виборах
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Кто ты такой,людям замечания делать ,решил шо если мусор то всё можно Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 4970ан нет ,не тут то было ...
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Потому что у копа должен быть не табельный травмат а такая пушка
Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 6096
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