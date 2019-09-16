EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  788  1
Все про:биометрические паспорта (233) пленные (593) ГМС (10)

 Освобожденные моряки и политзаключенные получили ID-паспорта и загранпаспорта, - ГМС. ФОТО

Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы.

"Для удобства и оперативности оформления новых документов Государственная миграционная служба Украины организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативности процесса оформления паспортов поспособствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, а также взаимодействие с омбудсменом Людмилой Денисовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский приветствует обмен между Украиной и Россией

Освобожденные моряки и политзаключенные получили ID-паспорта и загранпаспорта, - ГМС 01
Освобожденные моряки и политзаключенные получили ID-паспорта и загранпаспорта, - ГМС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3148636
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я надеюсь то мясо которое в рашу улетело, тоже паспорта потеряло. Желательно с гражданством ...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх