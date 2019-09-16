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 Политика Украины, Общество
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 Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения. ВИДЕО

Владимир Балух дает первую пресс-конференцию после освобождения из заключения в России в рамках большого обмена между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Владимир Балух после аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы. Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявлял голодовку.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

Видео Радио Свобода

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Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения 01
Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения 02
Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения 03
Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения 04
Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения 05
Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения 06

Источник: https://censor.net.ua/p3148622
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
с победой володю и всех тех кто за него боролся!
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Сильні духом. І Володимир, і Владика Климент. Хочеться радіти за вас, але охоплює жах, бо те, за що ви боролись і боретесь "втомило" нарід. Бережи вас Господь
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Уважаю Володю и желаю ему всего наилучшего в жизни. Его мирный протест вылился в многолетний ад и потерю куска жизни. Рядом с ним человек который его не бросил - архиепископ Климент. Я не люблю церковников в принципе, но этот человек своими делами изменяет моё мнение об этой части социума. Моё Вам уважение.
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Балуху треба йти в українську політику. Там такі, як він, дуже потрібні. Бо він справді непідкупний. Всьому іншому можна навчитись поступово
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Не думаю что он согласится сидеть рядом с Портновым, Богданом и Разумковым.
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