 Владимир Балух: первая пресс-конференция после освобождения. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, Владимир Балух после аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы. Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявлял голодовку.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

Видео Радио Свобода

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Собираем все документы", - Балух заявил, что будет подавать иск против РФ в Европейский суд по правам человека











