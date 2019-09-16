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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5741) маршрутки (415) Одесская область (1831)

 Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Белгород-Днестровском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали, предварительно, 19 человек. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется.

Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция 01

Происшествие произошло в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3148619
 
 
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Пора отменять права на мопеды .
Азиатские тук-туки и маршрутки нам не подходят , а муниципальный транспорт давно умер .
Развитие велодорожек , отмена прав на мопеды и общее повышение уровня жизни - вот наш путь .
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Це дорога смерті, від Б-Дністровського до Одеси! Там всього лише дві смуги, але дуже насичений трафік і це стає причиною шаленої кількості аварій! Потрібно негайно розширювати дорогу від Одеси до Затоки і від Затоки до Б-Дністровського до чотирьох смуг, щоб зменшити аварійність! А ще потрібно згадати про непобудований ще з часів СРСР міст через Дністровський лиман від Овідіополя до Б.Дністровського, довжиною 4км, який скоротить шлях від Одеси до Б.Дністровського на 50км!!!!! Міст потрібно будувати негайно, бо мости які сьогодні з'єднують Бесарабію та Україну вкрай вразливі і можуть бути знищені диверсійними групами ворога! Взагалі одна дорога в Бесарабію йде через Молдову (та що через Маяки) а інша дорога (через Затоку) йде через дуже старий і вузький розводний міст в Затоці, який потрібно давно замінити на новий! Тому будівництво додаткового (головного) залізнично-автомобільного мосту через Дінстровський лиман це має бути завдання №1 для нового губернатора Одещини! Шкода що досі в.о. губернатора про це не обмовилась ані пари з вуст!
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Звичайні маршрутки які їздять на шаленій швидкості цією дорогою смерті, їздять абсолютно без дотримання ПДР і тому сталась ця трагедія! Маршрутки потрібно заборонити для міжміських маршрутів по всій Україні - тільки міжміські автобуси! Стоянки для маршруток потрібно обладнати спеціальними карманами, щоб автобус не перекривав рух транспорту під час зупинки!
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Всему виной отремонтированные дороги.Шумахеры даже среди автобусников не превелись
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Создаётся впечатление что в "маршрутчики" принимают только с особой формой дебильности.
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