 Полицейские задержали банду разбойников, которые с металлическими битами грабили столичные заведения. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Вчера около 4 часов по спецлинии "102" поступил сигнал о разбойном нападении. Кассир заведения, расположенного на проспекте Тычины, сообщила, что в помещение ворвались четверо неизвестных с металлическими битами, разбили имущество и забрали 4000 гривен выручки.

Через два часа оперативный дежурной части получил аналогичное сообщение. Сотрудница заведения на бульваре Русановском заявила о том, что несколько неизвестных повредили в помещении имущество и забрали из кассы около 7000 гривен", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, пострадавшие предоставили похожие приметы нападавших, а впоследствии правоохранители установили, что действовала одна группа. Злоумышленники передвигались на иномарке, а затем соответствующие ориентировки разослали всем патрулям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

"Автомобиль обнаружили на Броварском проспекте. Когда ее остановили, то в салоне находились все фигуранты, которых в дальнейшем узнали пострадавшие. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас они дают показания следователям", - отметил начальник управления полиции.

Задержанные - жители столицы в возрасте от 20 до 44-х годов, трое из них - были ранее судимы за кражи. Установлено, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в Днепровском и Дарницком районах столицы. Эта информация проверяется.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Сегодня суд избрал фигурантам меру пресечения - содержание под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил Кузьмин.