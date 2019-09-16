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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3456) контрабанда (1820) монеты (90) Черниговщина (592)

 Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Гражданин России 1965 года рождения пытался вывезти из Украины почти 100 монет и авиационные часы в автомобиле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники Черниговского отряда остановили автомобиль для проверки.

"Во время прохождения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" россиянин выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, материалов и товаров, подлежащих декларированию, у него нет. Однако дополнительная проверка показала, что это не так. Ведь в сумке, которая была в машине, найдены 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность", говорится в сообщении.

В ходе дальнейшего углубленного осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще и авиационные часы. К тому же после срабатывания специального измерительного прибора выяснилось, что радиационный фон предмета превышал норму.

Монеты и часы изъяты и переданы на соответствующие экспертизы.

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Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба 01
Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба 02
Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148606
 
 
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А держал бы мелочь в кармане или кошельке никто бы ничего не нашел. Вот тупой кацап Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 242
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Я б посоромився таку інформацію видавати користувачеві... Монети СРСР 30-40-50-х років копієчної вартості... Дебіли!
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В основном 15 и 20ти копеечные ранние советы... золото партии ёпта
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Всю казну віз з собою. Зеленський вже обшукався.
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Да уж. Вот это улов! Редчайшие монеты и авиачасы, которые "фонят". Цифры покрыты светящейся в темноте краской, содержащей радиационный материал, потому и "фонят". Монетки на свалку, а часики, если рабочие, может кому и пригодятся.
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"Монеты, представляющие историческую ценность"? Серьезно? Это экспертиза показала? Хоть бы не позорились.
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Частково можна говорити, що ці монети коштують по 10 грн кожна
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