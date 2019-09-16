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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак посетили район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ

В Донецкой области командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко ознакомил делегацию с ситуацией в районе проведения операции, а также в общем, в регионе.

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Кравченко подчеркнул, что объявленное с 21 июля перемирие "имело положительные последствия" исключительно на начальном этапе.

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях, до 20 и более. Всего с объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более 500 раз, из них 80 - из запрещенного вооружения", - отметил он.

Также Кравченко добавил, что факты нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск свидетельствуют об их провокационном характере и попытках вызвать ответный огонь.

Загороднюк ознакомился со структурой, задачами, которые стоят перед личным составом подразделений операции Объединенных сил. Он также обсудил с главами Донецкой и Луганской областных государственных администраций актуальные вопросы, требующие немедленного решения.

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"В течение пребывания в районе проведения ООС Загороднюк, Хомчак и Кравченко посетили около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в штабе.

Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 01
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 02
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 03
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 04
Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3148604
 
 
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в этот момент, на тех участках, не стреляли - так пусть там и остаются - толк будет
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Перестали стрелять? Ай, маладсы, пуйло одобряет... Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6338 командилы от богдана у нас в штабе сидят
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Значит одичалые стреляют в попытках провокации но наши не поддаются на эти провокации и не отвечая сидят под обстрелами . убейся ап стену командующий ООС вместе с министром .
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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