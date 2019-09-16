EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  9350  74
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5741) Нацполиция (10071) Харьков (4432)

 ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех женщин на тротуаре. ФОТОрепортаж

В Харькове водитель автомобиля на тротуаре сбила четверых пешеходов. Женщин с легкими телесными повреждениями доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

"15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской на тротуаре автомобиль "Audi" сбил группу людей", - сказано в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.

ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех женщин на тротуаре 01

Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ДТП на Николаевщине два человека погибли, еще четверо госпитализированы, - полиция

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех женщин на тротуаре 02

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех женщин на тротуаре 03
ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех женщин на тротуаре 04
Фото: сайт Нацполиции

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/p3148587
 
 
 Топ комментарии
 
В три смены сосала, без выходных.
 показать весь комментарий
 
Не думаю, что жертва своим телом разбившая лобовое стекло отделалась лёгкой травмой
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас столько зайцедроновых..... , и не сосчитать!
 показать весь комментарий
 
 
ШО ОПЯТЬ ДРОНОВ ВИНОВАТ???????? 😂😅😂
ТОГДА ЗАСТАВИЛ ДУРУ ОБКОЛОТСЯ И ЛЕТЕТЬ ПО ГОРОДУ НЕГЛЯДЯ НА СВЕТОФОРЫ, СЕЙЧАС ЗАСТАВИЛ ДРУГУЮ ДУРУ ПЕРЕЕХАТЬ ДВОЙНУЮ СПЛОШНУЮ, ПЕРЕЕХАТЬ ВСТРЕЧКУ, ВЫЕХАТЬ НА ТРОТУАР И ДАВИТЬ ЛЮДЕЙ. АЯЯЙ УЖ КАКОЙ ОН ЭТОТ ДРОНОВ.... 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Кто шагает дружно в ряд? Это зайцевой отряд!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пионер-ленинец? ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 4345
Соеголовый-петинец.
 показать весь комментарий
 
 
Нарику Гепе на каляску приделали движок от ,,Suzuki Hayabusa,, ! По тротуарам лучше вааще не ходить !
 показать весь комментарий
 
 
в Харькове по тротуарам лучше не ходить
 показать весь комментарий
 
 
ну так одень каску и вообще на улицу не выходи)
 показать весь комментарий
 
23 года. На кабриолете.
Дронова рядом не оказалось, поэтому травмы "легкие".
 показать весь комментарий
 
 
Вполне возможно.
Сосать сейчас выгоднее, чем сталь варить.
 показать весь комментарий
 
 
Открыл для себя Полиграфа Шарикова благодаря вашему посту. Зачётный репертуар.
 показать весь комментарий
 
 
Дронова не сосала - ей отец купил.

Вы что, судите по себе обо всех женщинах?

Да и сосанием столько не зарабатывают, иначе бы ты давно на кабриолете ездил, а не троллем подрабатывал.
 показать весь комментарий
 
Сразу видно, что завидуете молодой успешной девушке, которая в 23 года своим умом заработала себе на кабриолет. А вы на маршруточке или в лучшем случае на старых жигулях рассекаете
 показать весь комментарий
 
 
Если еще денег донесут-выявятся новые обстоятельства.Напишут что группа 27, 32, 47, 56-летних женщин набросилась на мирно стоящую "Ауди" и из "черной" зависти повредила авто.В результате этой толкотни они нанесли увечья и себе. ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 5860
З.Ы.
Ну а если без сарказма-надо таких тупых ху..сосок сажать на такие сроки,что бы они выходили из тюрьмы в предпенсионном возрасте.
 показать весь комментарий
 
 
ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя ТП на кабриолете сбила четверых женщин на тротуаре.
 показать весь комментарий
 
 
"Зайцевы" ….. "слава" этой недоношенной не даёт покоя местным ТП.
Эта тоже была "трезвой" потому и не справилась с управлением .
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю, что жертва своим телом разбившая лобовое стекло отделалась лёгкой травмой
 показать весь комментарий
 
 
Да удар конкретный, головой в стекло... Характерная вмятина. Так, как минимум, "сотряс"... Однако, подобная травма может проявиться со временем, когда повреждение сосудов мозга вызовет его отёк... А это - сутки, двое, может быть... А то и больше... Всё зависит от степени повреждения, места локализации, и особенностей организма... Как говаривают врачи, "Для нас мозг, до сих пор - "чёрный ящик..."
 показать весь комментарий
 
 
Виноват Дронов однозначно. Счас быстренько найдут кандидата на очередного "дронова".
 показать весь комментарий
 
 
Ана нивиноватая. То не наркотики, а глазные капли.

Посадить всех, кто проезжал рядом, и спровоцировал девушку на ДТП. А девушке постельный решим и теплое питье.
 показать весь комментарий
 
 
и за кордон... ну пока тетки, отлетевшие от кабриолета, ей машиночку ремонтировать будут
 показать весь комментарий
 
 
да, ее на психологическую реабилитацию отправить в Монте Карло )))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Тепер і в Сумах буде своя Зайцева.
 показать весь комментарий
 
 
це не в Сумах було. в Сумах "своя зайцева" на прізвище Бліннік вже була років 5 тому...
 показать весь комментарий
 
 
Лохонувся - буває. Але ц ж цих зайцевих по всій Україні.
 показать весь комментарий
 
Сумская -центральная улица Харькова,узкая ,едва две машины разъезжаются.Место крутых тусовок ,и концентрации элитных наркоманов,включая гепу и дупу.
 показать весь комментарий
 
 
бред не пиши,Сумская нормальная улица ,не широкая и не узкая.Про наркоманов вообще пук в лужу.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько полос движения на Сумской? Две? Ограждения по краю тротуара нет (столбиков каких-нибудь), а людей на тротуаре всегда много. Освещение вдоль улицы, как видно на фото, хреновое. Машины со скоростью 40км/час наверняка не ездят, а намного быстрее. Ставьте вечером посреди улицы по очереди Гепу и Допу. Пусть орут, чтобы ехали медленнее.
 показать весь комментарий
 
 
СМОТРЯ ГДЕ. ИМЕННО В ЦЕНТРЕ ОНА КАК РАЗ ТО И УЗКАЯ.
 показать весь комментарий
 
23-летняя на кабриолете...насссссобирала конечно...или папик - наследный прынц..
это ж кровью салончик забрызгало? ой, а кто теперь за лобовушку разбитую платить будет? и зеркальцо...любимое зеркальцо.сломали плебейки...
от люди...не могли отскочить...видели ж королевишка прет... трезвая...ага!
 показать весь комментарий
 
 
А будет платить та что разбила своей головой лобовое стекло. Кто нанёс ущерб тот и платит ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 7838
 показать весь комментарий
 
 
-- Зеркальце жалко, - сказала девушка, переступив через четыре сбитых ею тела. ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых женщин на тротуаре - Цензор.НЕТ 4193
 показать весь комментарий
 
 
это менталитет. бывал в Харькове - перейти дорогу по зебре крайне сложно - ни одна скотина не считает обязанным останавливаться. менталитет восточного, кацапского, варварского типа. родители успешно передают его детям. единственный способ побороть этот менталитет - строгие штрафы по автоматической видеофиксации, взимание которых тоже происходит автоматически со счета владельца авто и чтобы ни малейшего человеческого фактора во всей системе.
 показать весь комментарий
 
 
Потому и стоят лошары на тротуарах. Бедным девушкам приходится искать пешеходов там.
 показать весь комментарий
 
 
а нетерпеливым мужчинам приходится подталкивать наименее решительных бедных девушек на тротуар
 показать весь комментарий
 
Наименее решительных? Это которые периодически на бреющем полете под наркотой пролетают на красный сигнал светофора?
 показать весь комментарий
 
ну тут изначально разговор был построен на литературном приеме "гротеск". "бедные девушки" на лескусах и все такое...
 показать весь комментарий
 
Виноваты 4 женщины - не уступили дорогу !!! Бедной девушке теперь востанавливать кабриолет ! Где ей такие деньги взять за ремонт ??? 😡😡😡
 показать весь комментарий
 
 
Они ей еще спасибо скажут - по тыще баксов даст, так машину помоют и туфли начистят.
 показать весь комментарий
 
Харьков город девушек на дорогих машинах, сбивающих прохожих на зебрах и тротуарах
 показать весь комментарий
 
 
Там в харькове ещё пешеходы остались? Ещё не всех передавили?
 показать весь комментарий
 
 
Зайцева чи сидить, чи не сидить, ніхто толком не знає. Я б таких засуджував на пожиттєве, бо вона на процесі не виказувала жодної скрухи; нічого там не було, крім бажання "откосіть". Я знаю цей тип кацапських мажорів: вони реально не вважають "простих" людей за людей, навіть коли ця "проста" людина є не робітником на заводі, а професором. Коли цю тупу кацапську п...ду випустять, вона знову сяде за кермо, занюхнувши кіло кокаїну, і знову вб'є піввулиці, і їй знову буде насрать. Тільки пожитєве.
 показать весь комментарий
 
 
Тю! Зайцева вбила шістьох і що? Буде відпочивати в спеціальній камері, жити краще, ніж живуть наші пенсіонери. А по неділях у неї шопінг! А ще відпустки додому....
А тут, можливо, когось понівечіла тільки. Зрозуміти і вибачити.
 показать весь комментарий
 
 
Вывод: Запретить на уровне закона соскам управлять автомобилем, мляТЬ ! ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 251
 показать весь комментарий
 
 
Сестра Зайцевой? Когда уже у нас мусора прекратят продавать права?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего себе легкие повреждения,разбито лобовое,зеркало снесло,там ушибов могло быть много.Может в Харькове улицы заужены стали,что негде проехать?
 показать весь комментарий
 
 
До каких пор эти с.ки на кабриолетах будут сбивать, убивать, калечить людей и ни за что не отвечать? И опять Харьков? Кто продаёт им Права на вождение???
 показать весь комментарий
 
 
Дронов что ты делаешь? Прекрати!
А по существу, пока не будут убивать судей которые так судят, страху у мажоров не будет
 показать весь комментарий
 
 
заплати налоги и спи спокойно
....
сколько пешеходы теперь пострадавшей водительнице задолжали ?
....
 показать весь комментарий
 
 
жалко что у девушки нет фамилии, мы бы узнали чья это доця
 показать весь комментарий
 
 
того, кто наркотики за колонной принимает
 показать весь комментарий
 
дамочки часто педали газа и тормоза путают, в стресе.
 показать весь комментарий
 
Виноватыми окажутся четыре женщины на тротуаре.
 показать весь комментарий
 
Нельзя ходить по тротуарам, пешеходным переходам и стоять на остановках- там убивают. Всем выйти на дороги, не разгонятся дебилы. Шутка. Наверно.
 показать весь комментарий
 
Сейчас найдут очередного дронова, скажут что тот установил в свое авто слишком яркие фары и заслепил мирно летящую зайчиху-2.
 показать весь комментарий
 
Может что-то не так с улицей сумской???
 показать весь комментарий
 
Четверых пострадавших НЕЗАВИСИМЫЙ украинский суд заставит восстановить машину и выплатить девушке моральный ущерб. Надо было выбирать место где ходить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх