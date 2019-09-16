 ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех женщин на тротуаре. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области
"15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской на тротуаре автомобиль "Audi" сбил группу людей", - сказано в сообщении.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.
Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
ТОГДА ЗАСТАВИЛ ДУРУ ОБКОЛОТСЯ И ЛЕТЕТЬ ПО ГОРОДУ НЕГЛЯДЯ НА СВЕТОФОРЫ, СЕЙЧАС ЗАСТАВИЛ ДРУГУЮ ДУРУ ПЕРЕЕХАТЬ ДВОЙНУЮ СПЛОШНУЮ, ПЕРЕЕХАТЬ ВСТРЕЧКУ, ВЫЕХАТЬ НА ТРОТУАР И ДАВИТЬ ЛЮДЕЙ. АЯЯЙ УЖ КАКОЙ ОН ЭТОТ ДРОНОВ.... 😂😅😂
Соеголовый-петинец.
Дронова рядом не оказалось, поэтому травмы "легкие".
Сосать сейчас выгоднее, чем сталь варить.
Вы что, судите по себе обо всех женщинах?
Да и сосанием столько не зарабатывают, иначе бы ты давно на кабриолете ездил, а не троллем подрабатывал.
З.Ы.
Ну а если без сарказма-надо таких тупых ху..сосок сажать на такие сроки,что бы они выходили из тюрьмы в предпенсионном возрасте.
Эта тоже была "трезвой" потому и не справилась с управлением .
Посадить всех, кто проезжал рядом, и спровоцировал девушку на ДТП. А девушке постельный решим и теплое питье.
это ж кровью салончик забрызгало? ой, а кто теперь за лобовушку разбитую платить будет? и зеркальцо...любимое зеркальцо.сломали плебейки...
от люди...не могли отскочить...видели ж королевишка прет... трезвая...ага!
А тут, можливо, когось понівечіла тільки. Зрозуміти і вибачити.
А по существу, пока не будут убивать судей которые так судят, страху у мажоров не будет
....
сколько пешеходы теперь пострадавшей водительнице задолжали ?
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