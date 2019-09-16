EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4908  21
Все про:контрразведка (141) СБУ (13833) халатность (43) Укроборонпром (777)

 Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском государственном авиапредприятии. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите оборонного потенциала государства выявили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, которое входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром", незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было. Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый начальник Департамента контрразведки Руснак отличился в 14-м при захвате ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

По материалам СБУ экс-заместителю директора Харьковского авиапредприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно с отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Контрразведка СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском государственном авиапредприятии 01

Источник: https://censor.net.ua/p3148586
 
   
 Топ комментарии
 
Бизнес на крови!
Где отрубленные руки?
 показать весь комментарий
 
они же патриоты! а роттердам + при зеленскому хороший!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бизнес на крови!
Где отрубленные руки?
 показать весь комментарий
 
 
они же патриоты! а роттердам + при зеленскому хороший!
 показать весь комментарий
 
 
это не их поле деятельности. Они заводы и фабрики обыскивают. Надо почитать, а кто именно это должен делать ибо слово контрразведка несет разные значения
 показать весь комментарий
 
 
Коли посадять бігуса за зраду і продаж воєнної таємниці, довічне.
 показать весь комментарий
 
бигуси єто псевдожурналисты. Ради хайпа и непонятно еще чего, наклевитали на Гладковских и тем самым подосрали Петру Алексеевичу... Во время войны сделать такую подлость собственному народу, одурманеному пропагандой с канала Г+Г, людей , которые остаток мозга потеряли при просмотре квартала и сватов... бигусы еще хуже катсапов...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
завод давно сдох, там только долги! чего воровать?
 показать весь комментарий
 
О ! А давайте поміняїм цей завод на Ліпецьку фабрику ....
 показать весь комментарий
 
 
ну, хоть узнаем, кто чем занимается и почему мы так живем.
 показать весь комментарий
 
Какие "миллионные злоупотребления" бутусик,ты тупой или безграмотный,эти миллионы украли злоупотребляя должностными полномочиями - вот так нужно информировать общество,если ты конечно нормальный журналист,а не рваная резинка на секретной службе у потроха.
 показать весь комментарий
 
 
Завода нет давно,ввиду отсутствия мозгов.Не могут жить мозги на крохи.Шикарнейший завод ,выпускавший крылатые ракеты и как вспомогательная продукция ТУ 134.Издох стараниями харьковских урок,похоронивших когда то передовую промышленность,не смогших сменить направленность своих производств.На заводе было много технологических ноу-хау,передовые станки импортные и тд.Всё похерено тупостью и алчностью управленцев.
 показать весь комментарий
 
 
Лише тупістю? Підозрюю що це робилось цілеспрямовано за вказівкою *******.
 показать весь комментарий
 
 
Завод знищують, бо "управленци" не урки, а вороги, які працюють проти України.
 показать весь комментарий
 
Весьма затратный обнал через фиктивное страхование может себе позволить только гос.контора. Денег не жалко - бюджетные!
 показать весь комментарий
 
 
Дупа и гепа хотели застроить громадные площади ХАЗА,включая аэродром коттеджами,ибо он находится в Лесопарке.Для этого они подводили завод к банкротсттву совместно с руководством ХАЗа.Помешала ЮВТ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх