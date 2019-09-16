EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Спорт, Фоторепортаж
  883  7
Все про:теннис (114) Стаховский (2)

 "Нет высшей чести, чем играть за родную Страну": первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса. ФОТОрепортаж

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский принес своей сборной второе очко и сравнял счет в поединке Кубка Дэвиса в первой группе Евро-Африканской зоны Венгрия-Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Теннисный портал Украины.

Лидер украинской сборной оказался сильнее первой ракетки команды Венгрии Мартона Фучовича: 5-7 6-3 7-6(3).

Поединок продолжлся 2 часа 59 минут. Всю третью партию Стаховский лидировал с брейком, однако не сумел подать на матч при счете 5-4.

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 01

Судьба встречи решилась на тайбрейке. Стаховский сумел реализовать свой первый же матбол.

Сам Стаховский на своей странице в Facebook написал следующее: "Нет высшей чести, чем играть за родную Страну, за честь Желто-голубого флага, за Гимн от слов которого гусиные мурашки по коже, за Команду которая независимо от результата будет стоять вместе бок о бок".

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 02

Отметим, что Фучович сейчач занимает 65-ю строчку мировой классификации. Ранее в этом году он входил в топ-40 мирового рейтинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теннис: Стаховский принес Украине победу в матче Кубка Дэвиса против Португалии

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 03

Победитель матча Венгрия-Украина определится в пятом матче - Илья Марченко встретится с Аттилой Балашем.

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 04
Фото: Теннисный Портал Украины / Tennisua

Нет высшей чести, чем играть за родную Страну: первая ракетка Украины Стаховский в тяжелом матче победил Фучовича на Кубке Дэвиса 05

Источник: https://censor.net.ua/p3148567
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тим часом Світоліна їде на Кубок Кремля...
 показать весь комментарий
 
Свитолина вобще с негром встречается, ну хоть не з москальом, такое...
 показать весь комментарий
 
Не факт, що знайома, можливо, знайомий. Але то таке. От у людини в голові тема - якраз для політичного сайту.
 показать весь комментарий
 
Стаховський ЗАВЖДИ був патріотом. Як і Маша Шовковський, як і ще багато наших спортсменів. На жаль, не можу написати"як і всі наші спортсмени". Тому, що значна їх частина з радістю міняє країни і прапори, орієнтуючись виключно на матеріальні блага. Цим "патріотам" здорових шлунків все рівно, де змагатися. Вони лацкають у соцмережах таким же безпринципним своїм співвітчизникам, радіють перемогам спортсменів-кацапів і не бачать нічого огидного у своїх виступах в Кацапстані. Такі собі Таїсії Повалій і Ані Лорак українського спорту. Тому я вкотре хочу висловити повагу чудовій людині і успішному спортсмену Сергію Стаховському за його громадянську позицію справжнього українського патріота.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоСпорт
 
 
 
 
 
 вверх