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Все про:земля (1515) Николаевская область (888) памятник (1885) Холокост (103)

 Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского. ФОТО

Неизвестные осквернили памятник, установленный жертвам Холокоста в Богдановке Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. "Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту"", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50,4% украинцев поддерживают право на продажу земли, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского 01
Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право владения украинской землей должны иметь исключительно граждане Украины, - Турчинов

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада до 2020 года продлила действующий с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. 2 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об обороте земель сельхозназначения до 1 октября, а также ВР отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148561
 
 
 Топ комментарии
 
Не обов*язково палестинці. Хоч би один не іудей. Але такого не було і не буде. В Ізраїлі нема конституції, вони там живуть по Торі, але колись, коли країною правили ліві сіоністи-ліберали, була написана передконституція, яка так і не була прийнята. Так от там написано, цитую :

Вся суть передана в двох-трьох рядках:

"Государство Израиль создано еврейским народом для евреев, и Государство Израиль - это убежище для евреев. "

Мені от цікаво, коли таке кажуть про Україну та українців, відразу починається вереск про антисемітизм, ксенофобію, фашизм в кінці кінців?

Не вірите? Тоді Гугл в допомогу. Знайти не важко.

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вылей боярышник...выкинь лапоть..перестань щи лаптем хлебать
лишняя хромосома???
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Схоже на риторику петіних прихильників з тутешнього форуму.. На Цензорі після 21-го квітня також стало значно більше анисемітської риторики..
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"Акцію" Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського - Цензор.НЕТ 4315 провели або діти, або старики. Зверніть увагу, як намальована свастика; одна з ліво на право інша з право на ліво. Це говорить, що було, як мінімум, дві особи.
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Удали всё, одни тролляки за распродажу украинской земли пока украинцы сидят в окопах.
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Пан Якоб! Мой комментарий не удалил ЦЕНЗОР. Просто началась ВТОРАЯ страница. Перйдите на первую страницу. С почтением, старец Антипа
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Вот так вот, из за нескольких десятков прохиндеев, страдает целый народ.
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Вся деятельность порохоботов и их мародёра- разжигание межнациональной ненависти, и чем больше будет их истерических выступлений, тем больше украинцев будут голосовать за опоблоковцев, потому что, простых людей пугает эта националистическая разнузданасть.
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Зебілон, а шо, Петя вже не Вальцман? Чи в методичках це вже зникло?
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