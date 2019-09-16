 Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста на Николаевщине и оставили записку с угрозами, упомянув в ней Зеленского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. "Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту"", - написал он.

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Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада до 2020 года продлила действующий с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. 2 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об обороте земель сельхозназначения до 1 октября, а также ВР отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.