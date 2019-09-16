 Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В. ФОТО

Сейчас летный состав выполняет полеты для получения допуска к пилотированию этим вертолетом, подготовка проводится днем ​​и ночью, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Летный состав выполняет полеты на различных высотах, тренируется выполнять задачи по транспортировке грузов, боевой техники, личного состава. Кроме этого, отрабатывают вопросы воздушной разведки и пилотирования при различных нештатных ситуациях, например полеты с имитацией посадки на одном двигателе, и тому подобное.

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"Вертолет Ми-8 мы получили недавно. Он способен выполнять различные задачи - транспортные, боевые. На вертолете установлены тепловые отражатели, которые рассеивают тепловое излучение, что снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения", - рассказывает летчик-штурман вертолетного звена летной эскадрильи лейтенант Игорь Дейнека.

Бортовой техник вертолета МИ-8МСБ-В старший лейтенант Максим Белый отметил, что модернизированный вертолет хоть похож по своим характеристикам на М-14, но различия у них есть. На модернизированном вертолете Ми-8МСБ-В установлен новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В производства "Мотор-Сич" вместо ТВ2-117. Это позволило улучшить его характеристики, например расход топлива снижен.





Фото: mil.gov.ua

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