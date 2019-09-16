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 Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В. ФОТО

В рамках летной подготовки личного состава в морской авиационной бригаде Военно-Морских сил ВСУ прошли полеты. В воздух поднимались вертолеты Ка-27, Ка-226 и модернизированный Ми-8МСБ-В, который бригада недавно получила на вооружение.

Сейчас летный состав выполняет полеты для получения допуска к пилотированию этим вертолетом, подготовка проводится днем ​​и ночью, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Летный состав выполняет полеты на различных высотах, тренируется выполнять задачи по транспортировке грузов, боевой техники, личного состава. Кроме этого, отрабатывают вопросы воздушной разведки и пилотирования при различных нештатных ситуациях, например полеты с имитацией посадки на одном двигателе, и тому подобное.

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"Вертолет Ми-8 мы получили недавно. Он способен выполнять различные задачи - транспортные, боевые. На вертолете установлены тепловые отражатели, которые рассеивают тепловое излучение, что снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения", - рассказывает летчик-штурман вертолетного звена летной эскадрильи лейтенант Игорь Дейнека.

Бортовой техник вертолета МИ-8МСБ-В старший лейтенант Максим Белый отметил, что модернизированный вертолет хоть похож по своим характеристикам на М-14, но различия у них есть. На модернизированном вертолете Ми-8МСБ-В установлен новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В производства "Мотор-Сич" вместо ТВ2-117. Это позволило улучшить его характеристики, например расход топлива снижен.

Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В 01
Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В 02
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3148552
 
 
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На вертолете установлены тепловые отражатели, которые рассеивают тепловое излучение, что снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения",

вот много ума надо было, чтоб выводить выхлоп прямо под винт ?
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Клятый барига мародёр разворовал армию со свинарчуками так шо прямо аж новые модернизированные вертолёты пошли в армию. О как разворовал барига.
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