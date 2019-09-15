 День благодарения отметили в центре Киева. ФОТОрепортаж

День благодарения масштабно отпраздновали в центре Киева уже третий раз подряд, пишет Цензор.НЕТ. В течение всего дня работал фестивальный городок PodyakaFest. Организаторы позаботились о спортивных и творческие соревнованиях, детские играх, эстафетах, мастер-классах и праздничном концерте.
Особое место в программе занял фестиваль социальных проектов, состоящий из четырех тематических локаций: "Спасибо за здоровье", "Спасибо за семью", "Спасибо за свободу", "Спасибо за Украину". В заключение дневной программы организаторы провели масштабный флешмоб.
Финалом стала праздничная программа с участием музыкальных исполнителей, оркестра и совместной молитвы благодарности. С главной сцены, установленной возле Киевской мэрии, выступали лидеры протестантских конфессий и иностранные гости, приехавшие на Праздник благодарения.
По словам координатора объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" А. Турчинова, празднование Дня благодарения становится в Украине доброй традицией.
"Сильную, независимую и богатую державу можно построить только на мощном фундаменте вечных евангельских ценностей. Именно так были построены великие державы мира", - подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что именно эта цель должна объединить всех христиан Украины.
Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?