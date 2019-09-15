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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17911) праздник (1513) Турчинов (3179)

 День благодарения отметили в центре Киева. ФОТОрепортаж

По инициативе протестантских церквей и религиозных организаций 15 сентября в центре Киева прошли мероприятия в честь Дня благодарения. Этот праздник отмечается во многих странах мира.

День благодарения масштабно отпраздновали в центре Киева уже третий раз подряд, пишет Цензор.НЕТ. В течение всего дня работал фестивальный городок PodyakaFest. Организаторы позаботились о спортивных и творческие соревнованиях, детские играх, эстафетах, мастер-классах и праздничном концерте.

Особое место в программе занял фестиваль социальных проектов, состоящий из четырех тематических локаций: "Спасибо за здоровье", "Спасибо за семью", "Спасибо за свободу", "Спасибо за Украину". В заключение дневной программы организаторы провели масштабный флешмоб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право владения украинской землей должны иметь исключительно граждане Украины, - Турчинов

Финалом стала праздничная программа с участием музыкальных исполнителей, оркестра и совместной молитвы благодарности. С главной сцены, установленной возле Киевской мэрии, выступали лидеры протестантских конфессий и иностранные гости, приехавшие на Праздник благодарения.

По словам координатора объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" А. Турчинова, празднование Дня благодарения становится в Украине доброй традицией.

"Сильную, независимую и богатую державу можно построить только на мощном фундаменте вечных евангельских ценностей. Именно так были построены великие державы мира", - подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что именно эта цель должна объединить всех христиан Украины.

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Смотрите: В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3148550
 
 
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В Словакии сегодня религиозный праздник . Закрыты все магазины . Люди ходили в церковь
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А у нас сегодня в "Захолустном"ресторане отметили день "граненого стакана".
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Не понял,пэтина тема,а его нэма.Нема на чём попиарится.
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Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на знаменитом теперь судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?
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