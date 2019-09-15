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 Политика Украины, Общество
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Все про:Динамо (709) Киев (17911) Медведчук (980) Стус (49)

 Баннер с Медведчуком и выделенными словами "ад" и "кат" вывесили болельщики "Динамо" во время матча с "Десной". ФОТО

Болельщики "Динамо" во время матча 7-го тура УПЛ с "Десной" вывесили баннер с изображением одного из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

На баннере фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными словами "ад" и "кат", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Баннер с Медведчуком и выделенными словами ад и кат вывесили болельщики Динамо во время матча с Десной 01

Отмечается, что Виктор Медведчук - давний партнер владельцев "Динамо" братьев Суркисов и кум президента РФ Владимира Путина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сцена суда над Стусом без указания фамилии адвоката - это баланс того, что нам позволил сделать закон, - режиссер фильма "Запрещенный". ВИДЕО

В советское время он был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, умершего в 1985 году в России в тюремном карцере лагеря особого режима.

Медведчука часто обвиняют в том, что он защищал Стуса с нарушением адвокатской этики. Медведчук пытался добиться, чтобы из фильма о Стусе были убраны сцены с ним, а недавно подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани, работающего над книгой о Стусе.

Отметим, что матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Десной", проходивший на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 1:2.

Источник: https://censor.net.ua/p3148540
 
   
 Топ комментарии
 
Ця гнида не повинна вільно відчувати себе на українській землі. Молодці хлопці.
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Порошенко теж поки що не заарештований..
і поки що не має від нього показів відносно компаньйона Медведчука..
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С чего взяли,что выделенно АД и КАТ(что это кстати?)?
Мне сразу в глаза босилось ВО.Скорей всего-Виктор-Оксана(жена).Но каждый видит своё...
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Напиши еще Володимир Олександрович и порохоботы тебя залижут до смерти
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Медведчук - агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом «Соколовский» и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ - ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук.
Если он беспрепятственно будет вести бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Хкремлем.
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Если он беспрепятственно будет вести бурную политическую ....
Год вроде 98ой..Во всех городах валялись на полу предвыборные карточки:Кравчук,Марчук,Онопенко,Медведчук,Суркис...
Было время доказать.Или ничего нет,или не хотели.Третьего не дано.
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Ванга говорила и за Ад и за Вовын Кат.потом она прошлась по Керченскому мосту..."Там все природа будет контролировать. Геологическое строение, насколько часто будут "стрелять" грязевые вулканы, какой будет сейсмическая активность в этом регионе, насколько мощными будут ураганные ветра, как пойдет просадка, потом она видит сильную вибрацию земли под космическими войсками,расположенными в Крыму,видит кривые лица кремлёвской власти и счастливые лица украинского народа Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 2478
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Геологическое строение -це Ванга сказала? Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 42

блін..тупорилі фейки задовбали((
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Не будьте таким серьёзным - Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 139 це Ванга сказала.
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Здесь по моему больше притензий к Суркисам, которые из всемирно известной команды "Динамо", превратили во всемирную команду - ПОЗОРА, которая проигрывает любым колхозным командам, позоря имя Великого Лобановского.
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ну чого ж..
гра Дубля Динамо достойна.. Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 1305
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Було б краще якщо б Медведчука на банері повісили, для наглядності.
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Скажите пожалуйста, кто вот эти все хлопцы которые с факелами по улицам ходят в честь Бандеры, УНР и т.д. кричащие - смерть ворогам, почему при таких громких лозунгах и шествиях Медведчука и др. российских подкидышей еще не завалили?
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тому що
ультра наці( натовп) сильні лише в кричалках..не в організації..
для того,щоб завалити Медведчука (охороняється ФСБ-ШНИКАМИ) ПОТРІБНО ЧОЛОВІК 20 І МІСЯЦІ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ.. А ЩЕ НАЙБІЛЬША ПРБЛЕМа-ОДИН З 5-ТИ ВИЯВИТЬСЯ СЕКСОТОМ..
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Стус ВасильВерни до мене, пам'яте моя,
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з рахманною журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. Пам'яте, верни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни до мене, пам'яте моя.
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нЕ ЗАБУДЕМО ПРИВІТАТИ ДЕСНУ З пЕРЕМОГОЮ ! Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 3183
над "Динамо"Михайличенка,котрий так добре вивчив і знає свою команду Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 9238
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Порошенко с Медведчуком давно обо всем договорились. Вспомните эпизод из «Слуги народа», когда олигархи говорят своим политическим представителям в Парламенте: «Ты будешь ненавидеть русскоговорящих, а ты - україномовних! Ты за таможенный союз, а ты - за НАТО!»… и т.д.

Политика стравливания и ненависти никуда не делась и дает свои результаты. 13% & 8% избирателей ведутся на эту туфту.
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Таки футбольні фани у нас патріоти. Респект.
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где правый сектор нац дружины с14 уна унсо нац корпус? почему как при порошенко не ходите сейчас к этому животномуvthndtxere не пикетируете свинарчуки уже в слуге народа кстати а не за гратами да и Аваков новое лицо тоже той самый
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