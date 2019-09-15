 Баннер с Медведчуком и выделенными словами "ад" и "кат" вывесили болельщики "Динамо" во время матча с "Десной". ФОТО

На баннере фото Медведчука с подписью "Адвокат" и выделенными словами "ад" и "кат", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
Отмечается, что Виктор Медведчук - давний партнер владельцев "Динамо" братьев Суркисов и кум президента РФ Владимира Путина.
В советское время он был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, умершего в 1985 году в России в тюремном карцере лагеря особого режима.
Медведчука часто обвиняют в том, что он защищал Стуса с нарушением адвокатской этики. Медведчук пытался добиться, чтобы из фильма о Стусе были убраны сцены с ним, а недавно подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани, работающего над книгой о Стусе.
Отметим, что матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Десной", проходивший на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 1:2.
і поки що не має від нього показів відносно компаньйона Медведчука..
Мне сразу в глаза босилось ВО.Скорей всего-Виктор-Оксана(жена).Но каждый видит своё...
Если он беспрепятственно будет вести бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Хкремлем.
Год вроде 98ой..Во всех городах валялись на полу предвыборные карточки:Кравчук,Марчук,Онопенко,Медведчук,Суркис...
Было время доказать.Или ничего нет,или не хотели.Третьего не дано.
блін..тупорилі фейки задовбали((
гра Дубля Динамо достойна..
ультра наці( натовп) сильні лише в кричалках..не в організації..
для того,щоб завалити Медведчука (охороняється ФСБ-ШНИКАМИ) ПОТРІБНО ЧОЛОВІК 20 І МІСЯЦІ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ.. А ЩЕ НАЙБІЛЬША ПРБЛЕМа-ОДИН З 5-ТИ ВИЯВИТЬСЯ СЕКСОТОМ..
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з рахманною журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. Пам'яте, верни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни до мене, пам'яте моя.
над "Динамо"Михайличенка,котрий так добре вивчив і знає свою команду
Политика стравливания и ненависти никуда не делась и дает свои результаты. 13% & 8% избирателей ведутся на эту туфту.