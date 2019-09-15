 Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Уникальная для страны библиотека содержит литературу, документы, фотографии, пластинки, газеты и журналы, которые длительное время хранились в США, Германии, Бразилии, Аргентине и Канаде, сообщает Цензор.НЕТ.
Стоимость изданий эксперты оценивают почти в миллион гривен. Общине Днепра представители украинской диаспоры передали все бесплатно.
Идея основать уникальную библиотеку в Днепре принадлежит городскому голове Борису Филатову.
"В Днепре должно быть место, откуда в дальнейшем будет распространяться украинизация. Должно быть сердце. Это - не просто библиотека. Для меня это - точка сбора. Я знаю, что именно сюда поедут люди со всей Украины. Днепр - город, который остановил "русскую весну". Это - становой хребет независимости страны. Город волонтеров и добровольцев", - сказал Филатов.
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Идея открыть библиотеку возникла весной прошлого года, когда Филатов во время поездки в США познакомился с профессором украинского происхождения Владимиром Пылышенко.
Тот согласился передать часть своего книжного достояния, которое собирал всю жизнь, в фонд будущей библиотеки.
"Я люблю книги. Такого, чтобы выбросить книгу, - у меня не было. Я собирал эту библиотеку. В Борисе Альбертович (мэр Днепра Борис Филатов. - Ред.) я увидел человека, который заботится о народе. Который приехал в Америку не жить нашими достижениями, а увидеть, чему можно научиться и привезти с собой, чтобы улучшить жизнь здесь", - рассказал Пылышенко.
Фонд Библиотеки имени Джона Маккейна составляет около 5 тыс. книг. Самые старые из которых датированы началом прошлого века. Издания имеют не просто библиографическую ценность, но и историческое значение. На ряде экземпляров сохранились оригинальные подписи известных личностей.
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В библиотеке можно найти, в частности, "Основы Конституции УНР", "Евангелие", издания, описывающие Голодомор в Украине 1932-33 годов, а также экземпляры книг об Организации украинских националистов. Здесь есть одно из самых полных в Украине собрание томов "Летописи Украинской повстанческой армии". Кроме этого, есть экземпляр агитационной листовки 50-х годов прошлого века, боевые приказы, карты, клише для бофонов украинских повстанцев 40-50-х годов (односторонние денежные квитанции с фиксированным номиналом. - Ред.), а также англоязычные издания, рассказывающие об истории еврейского народа.
Под библиотеку выделен зал на первом этаже Центральной городской библиотеки (ул. Воскресенская, 23). Пользоваться ею могут все желающие - для этого нужно лишь пройти бесплатную регистрацию.
Шкода, що рано пішов.
Хорошее дело сделал Филатов, эта библиотека такая себе точка отсчета
Жаль, думал пойти - вдруг там есть об истории народа Мбумбату-Мгабуто, из центральносахарского оазиса Трупо-Группо... а они только каких-то бедуинов, или как там пастухи называются, сунут(((