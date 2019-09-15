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 Общество
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Все про:библиотека (119) диаспора (285) Днепр_город (2812) Маккейн (295) Филатов (348)

 Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре открыли библиотеку украинской диаспоры имени американского сенатора Джона Маккейна. Она будет действовать в здании Центральной городской библиотеки.

Уникальная для страны библиотека содержит литературу, документы, фотографии, пластинки, газеты и журналы, которые длительное время хранились в США, Германии, Бразилии, Аргентине и Канаде, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стоимость изданий эксперты оценивают почти в миллион гривен. Общине Днепра представители украинской диаспоры передали все бесплатно.

Идея основать уникальную библиотеку в Днепре принадлежит городскому голове Борису Филатову.

"В Днепре должно быть место, откуда в дальнейшем будет распространяться украинизация. Должно быть сердце. Это - не просто библиотека. Для меня это - точка сбора. Я знаю, что именно сюда поедут люди со всей Украины. Днепр - город, который остановил "русскую весну". Это - становой хребет независимости страны. Город волонтеров и добровольцев", - сказал Филатов.

Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре 02

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве назвали улицу в честь Джона Маккейна

Идея открыть библиотеку возникла весной прошлого года, когда Филатов во время поездки в США познакомился с профессором украинского происхождения Владимиром Пылышенко.

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Тот согласился передать часть своего книжного достояния, которое собирал всю жизнь, в фонд будущей библиотеки.

"Я люблю книги. Такого, чтобы выбросить книгу, - у меня не было. Я собирал эту библиотеку. В Борисе Альбертович (мэр Днепра Борис Филатов. - Ред.) я увидел человека, который заботится о народе. Который приехал в Америку не жить нашими достижениями, а увидеть, чему можно научиться и привезти с собой, чтобы улучшить жизнь здесь", - рассказал Пылышенко.

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Фонд Библиотеки имени Джона Маккейна составляет около 5 тыс. книг. Самые старые из которых датированы началом прошлого века. Издания имеют не просто библиографическую ценность, но и историческое значение. На ряде экземпляров сохранились оригинальные подписи известных личностей.

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Также на Цензор.НЕТ: В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В библиотеке можно найти, в частности, "Основы Конституции УНР", "Евангелие", издания, описывающие Голодомор в Украине 1932-33 годов, а также экземпляры книг об Организации украинских националистов. Здесь есть одно из самых полных в Украине собрание томов "Летописи Украинской повстанческой армии". Кроме этого, есть экземпляр агитационной листовки 50-х годов прошлого века, боевые приказы, карты, клише для бофонов украинских повстанцев 40-50-х годов (односторонние денежные квитанции с фиксированным номиналом. - Ред.), а также англоязычные издания, рассказывающие об истории еврейского народа.

Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре 10

Под библиотеку выделен зал на первом этаже Центральной городской библиотеки (ул. Воскресенская, 23). Пользоваться ею могут все желающие - для этого нужно лишь пройти бесплатную регистрацию.

Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре 11
Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре 12
Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре 13

Источник: https://censor.net.ua/p3148527
 
   
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Вічна пам'ять містеру Маккейну.
Шкода, що рано пішов.
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Пока американец боролся за Украину наш бывший гидрант ходил и отсекал гражданских Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 8724
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Я сам избиратель Владимира Александровича, но давайте не будем уподобляться нашим опонентам и не использовать ложь?
Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7038
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Велика була Людина,справжній друг України,і завзятий ворог кацапів.
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Интересно, кто первый скажет что Филатов вор?
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Потому что срут как все плохо в любой теме.
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Представители диаспоры передали бесплатно библиографических раритетов на миллион гривен. Филатов, наверное, не украдёт ни одного фолианта. А зачем ему? У него для этого есть мост...
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Маккейн добрый друг Украины.
Хорошее дело сделал Филатов, эта библиотека такая себе точка отсчета
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Надеюсь додумаются оцифровать и выложить в общий доступ.Пока все цело
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Великий был человек, хотя и из богатой семьи. Не чита соевому мародёру с папашкой вором. Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3895
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Ну хоч десь Маккейна оцінили. А то вже й надію втратили, що хтось похвалить.
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Добра й гідна справа на честь сенатора Маккейна Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 479 Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9693
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а также англоязычные издания, рассказывающие об истории еврейского народа. Источник: https://censor.net.ua/p3148527\\\\\\\\\\\\\\

Жаль, думал пойти - вдруг там есть об истории народа Мбумбату-Мгабуто, из центральносахарского оазиса Трупо-Группо... а они только каких-то бедуинов, или как там пастухи называются, сунут(((
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Сейчас зедебилы начнут мычать что библиотеку на хлеб не намажешь
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Про мародера и сою уже зебилы выше отквакали
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От ви цікавий ! А навіщо зебілам бібліотека , та ще й ім Маккейна ?? Вони ж книжок не читают - в них свати , 95 квартал , президент на роялі чимось граї - ото ЇХ культура та мистецтво !!
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Филатов шото хиреет, болен или шо такое？
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