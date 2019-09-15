 Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столичном марше приняли участие несколько тысяч человек, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Они собрались в парке Шевченко. Многие пришли с домашними питомцами, некоторые – сами облачились в костюмы животных.
Автор фото и видео – Олег Богачук
С расположенной у памятника Тарасу Шевченко сцены перед зоозащитниками выступили певица Джамала, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун и солистка группы "Крихітка" Александра Кольцова. Был на митинге и бывший народный депутат Олег Ляшко.
Участники акции требовали запретить эксплуатацию животных, работу притравочных станций, массовое убийство бездомных животных. Они призывали отказаться от использования животных для тестирования косметики и парфюмерии. А для зверей, пострадавших от деятельности человека, открыть реабилитационные центры.
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Из парка Шевченко они прошли по ул. Владимирской до Михайловской площади, а оттуда отправились в Мариинский парк.
Подобная акция проходит в Украине уже в третий раз. По словам организаторов, в этот раз шествия состоялись в 24 городах и на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Там участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.
Марши *********, борцов за права животных, за феминизацию (уничтожение) женщин и прочее гавно...
Заказует это, как мне высказали мнение, Сорос - с целью превращения прочего быдлонаселения в рабочий скот.
Вони потроху привчають до того що немає різниці між людиною і твариною.
І малеча, яка це бачить, вже не буде на це гостро реагувати.
І ************ закони - як зараз - за вбивство людини і тварини дають однаково - по 6 років.
Хоча - якщо бидло дозволяє собі бути бидлом - може ж так і повинно бути... ... ...
🤗
ТОЛЬКО Я ТОГДА БУДУ ЕСТЬ ВЕГАНОВ
ковбаса за 2-20, свати по телевізору , евробляхи і висока зарплата за те, що він на роботі
дурника проваляв за 8 годин
ЗАНИМАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПОМЕЩЕНИЕ ИХ В ПРИЮТЫ (ИЛИ ОТДАВАТЬ "БОРЦАМ ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ") - ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИМХО.
А пока псины кусают проходящих людей, люди имеют полное право вывозить их в лес в багажнике. - ЗНАЧИТ И ДРУГИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ВЫВОЗИТЬ В БАГАЖНИКЕ В ЛЕС ТЕХ "ЛЮДЕЙ", ЧТО ВЫВОЗЯТ В БАГАЖНИКЕ ЖИВОТНЫХ
бродячих тварин то потрібно виконувати програму стеріалізації ! А Тобі в совок , зебіл !
ну, хрюкни мне кто нибудь типа - свободу ишакам - они имеют право заниматься наукой а не тягать повозки!
🤗
🤔
P.S.
так багато українців вбито на Майдані у 2014 році........
вбивці коли будуть покарані ?
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