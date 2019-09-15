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 Общество
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Все про:животные (699) марш (533) права (158) Богачук Олег (896)

 Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники марша призывали отказаться от убийства животных ради пропитания, одежды или развлечений. Многие привели с собой на шествие домашних животных.

В столичном марше приняли участие несколько тысяч человек, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Они собрались в парке Шевченко. Многие пришли с домашними питомцами, некоторые – сами облачились в костюмы животных.

Автор фото и видео – Олег Богачук

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С расположенной у памятника Тарасу Шевченко сцены перед зоозащитниками выступили певица Джамала, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун и солистка группы "Крихітка" Александра Кольцова. Был на митинге и бывший народный депутат Олег Ляшко.

Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 08
Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 09

Участники акции требовали запретить эксплуатацию животных, работу притравочных станций, массовое убийство бездомных животных. Они призывали отказаться от использования животных для тестирования косметики и парфюмерии. А для зверей, пострадавших от деятельности человека, открыть реабилитационные центры.

Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 10Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 11Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 12Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 13Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 14

Читайте на Цензор.НЕТ: Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком

Из парка Шевченко они прошли по ул. Владимирской до Михайловской площади, а оттуда отправились в Мариинский парк.

Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 15Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 16Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 17Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 18Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 19

Подобная акция проходит в Украине уже в третий раз. По словам организаторов, в этот раз шествия состоялись в 24 городах и на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Там участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочных станциях и в дельфинариях.

Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины 20

Источник: https://censor.net.ua/p3148525
 
   
 Топ комментарии
 
Тварин треба захищати, а виборців узеленського не потрібно.
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Сегодня ездил на рыбалку. В селе пил кохвэ возле магазинчика и маленькая собачка Кузя, кобелёк, выбежала и исполнила свои права на колесо автомобиля. А когда приехал домой выпустил двух сук немецких овчарок прогуляться, так нельзя было их отогнать от того колеса, так им хотелось реализовать свои права! Даёшь каждой суке по кобелю!
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Гниды руками баранов разлагают общество уравнивая человека со скотиной.

Марши *********, борцов за права животных, за феминизацию (уничтожение) женщин и прочее гавно...

Заказует это, как мне высказали мнение, Сорос - с целью превращения прочего быдлонаселения в рабочий скот.
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Рептилоїди, планета Нібіру, світовий уряд та інше) сильно на тебе впливають марші веганів, геїв та грінпісів? Як спав із жінкою- так і спиш, як їв м'ясо- так і їси, як носив шкіряне взуття та куртку- так і носиш. Не звертай уваги, і все.
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Та ні - це неправильно "не звертай уваги"!
Вони потроху привчають до того що немає різниці між людиною і твариною.
І малеча, яка це бачить, вже не буде на це гостро реагувати.
І ************ закони - як зараз - за вбивство людини і тварини дають однаково - по 6 років.

Хоча - якщо бидло дозволяє собі бути бидлом - може ж так і повинно бути... ... ...
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Малеча може багато чого бачити, проте основний потік інформації вона бере від батьків та однолітків. І якщо мама їсть м'ясо, тато їсть м'ясо, то й дитина буде їсти м'ясо, якщо не увімкнеться якийсь протестний механізм. Отже, до кожного підхід персональний.
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Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и еще двоих избавил от запоров...
🤗
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Хорошо отношусь к животным,но люблю мясо,и хотелось бы посмотреть кто мне запретит есть мясо,хочу взглянуть в глаза той скотине.
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ЗАПРЕТЯТ ТЕ ЖЕ, КТО НЫНЕ ЗАПРЕЩАЕТ КУРИТЬ. ИМ ВСЁ РАВНО ЧТО ЗАПРЕЩАТЬ.

ТОЛЬКО Я ТОГДА БУДУ ЕСТЬ ВЕГАНОВ
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Травоядные обычно худые, особо не насытишся!
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Та ні, поправляються якраз на вуглеводах- булочки, макарошки, рис, картопля. Бачив колись товстого лева, вовка чи рись?)
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Збілам не потрібні ні країна , ні віра , ні свобода і ні ТВАРИНИ ! Їм порібен дешевий газ ,
ковбаса за 2-20, свати по телевізору , евробляхи і висока зарплата за те, що він на роботі
дурника проваляв за 8 годин
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А ведь когда-то в совке бродячих псин отстреливали и все были довольны. А сейчас пофиг, пусть кусают детей, лишь бы эти дауны(борца за права животных) не взвыли.
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ЗАЧЕМ БРОСАТЬСЯ ИЗ КРАЙНОСТИ В КРАЙНОСТЬ? ОДНИ ВОН НА МАРШИ ХОДЯТ, ДРУГИЕ УБИВАТЬ ХОТЯТ. Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України - Цензор.НЕТ 9051
ЗАНИМАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПОМЕЩЕНИЕ ИХ В ПРИЮТЫ (ИЛИ ОТДАВАТЬ "БОРЦАМ ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ") - ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИМХО.
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Ну вот и организуй у себя дома приют и занимайся стерилизацией. А пока псины кусают проходящих людей, люди имеют полное право вывозить их в лес в багажнике.
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Я НА МАРШИ НЕ ХОЖУ И ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ НЕ РАТУЮ. НО УБИВАТЬ ЖИВОТНОЕ ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ЕМУ НЕ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ БЕЗДОМНЫМ - ЭТО ВАРВАРСТВО.
А пока псины кусают проходящих людей, люди имеют полное право вывозить их в лес в багажнике. - ЗНАЧИТ И ДРУГИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ВЫВОЗИТЬ В БАГАЖНИКЕ В ЛЕС ТЕХ "ЛЮДЕЙ", ЧТО ВЫВОЗЯТ В БАГАЖНИКЕ ЖИВОТНЫХ
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Відстрелювати потрібно таких ЯК ТИ !! Бо тварина не винна , що народилась і, а щоб не було
бродячих тварин то потрібно виконувати програму стеріалізації ! А Тобі в совок , зебіл !
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оо, электроральная база пэдраалексееча подъехала.
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У нас в центрі міста всі собаки стерилізовані та чіповані. Абсолютно неагресивні. Проте гадять на дит.майданчиках, в парках. Вибішує.
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и здесь на форуме сопли пускают двуличные твари...
ну, хрюкни мне кто нибудь типа - свободу ишакам - они имеют право заниматься наукой а не тягать повозки!
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Я чуть жареным снегирем не подавился...
🤗
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На четвертому фото знизу заклик до споживання виробів з-під Петра Олексійовича?
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Обезьяна сошла с ума и стала человеком.
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слово ВЕГЕТАРИАНЕЦ в переводе с языка индейцев племени апачи значит ПЛОХОЙ ОХОТНИК
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Собачья поговорка: если его нельзя съесть или оплодотворить, значит на него можно пописать...
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Предполагается что читатели сего должны умилиться?
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А почему сабачки без намордников и Супрунша тоже??!
🤔
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марш за права українців в Україні коли буде ?

P.S.

так багато українців вбито на Майдані у 2014 році........

вбивці коли будуть покарані ?
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І тут собачники. У нас вже собак більше ніж людей. Все місто засрали.
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і шо? в цьому натовпі ні в кого нема шкіряного взуття, сумочок, ремінців, гаманців???
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