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 Общество
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Все про:ремонт (937) Укрзализныця (1700) вагоны (90)

 "Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта. ФОТО

Ремонт одного вагона стоит 10,5 млн гривен, это вдвое дешевле, чем покупка нового. Всего у перевозчика около 200 подлежащих ремонту плацкартных вагонов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый. В частности, меняется интерьер салона вагона, устанавливаются новые современные окна, полочки, оборудования. В купе для удобства пассажира - дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место, а верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - сказано в сообщении.

Такой ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 14 лет. Его стоимость - 10,5 млн гривен - в 2 раза дешевле, чем покупка нового вагона.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вагоны-цистерны "Укрзализныци" за 8 лет стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус

Из отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.

В этом и прошлого года "Укрзализныця" провела капитально-восстановительный ремонт 134 вагонов, сообщили в компании. Всего перевозчик эксплуатирует 1200 плацкартных вагонов. Их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Возврат "Укрзализныци" под контроль Мининфраструктуры начнем в ближайшее время, - Криклий

Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 01
Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 02
Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 03
Укрзализныця показала плацкартный вагон после капитального ремонта 04

Источник: https://censor.net.ua/p3148519
 
   
 Топ комментарии
 
звідки ви такі сумми берете? 400 тис.доларів на ремонт одного вагона? За ци гроші можна будинок на 500 кв.м. побудувати з оздобленням і преміум столяркою. Ось і відповідь, чому у нас чиновники такі багаті.
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Это что , привет из ссср ? Как уехал в Данию в 1992 ещё такой ху и ни не видел нигде . Наверное Украина ещё лет 50 будет в ссср ?
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значит вы не ездили в нашем(советском) плацкарте, я катался тысячи раз. Также ехал в беларусском плацкарте, так это небо и земля. Вариант на фото похож на него, главное чтоб кондиционер и розетки не забыли
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білорашський такий як і наш, їхав я недавно.
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Иван Народный, "небо и земля" - это разница между чем и чем ? Между советским и беларуским плацкартом ?
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В белорусских вагонах на окнах стёкла тройные.
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Гладко было на бумаге(фото),да забыли про овраги.
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Ліжки то не показник,головна проблема у санвузлах.А їх на фото нема.
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А что изменилось? Розетки новые появились? "Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта - Цензор.НЕТ 9338
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Это что , привет из ссср ? Как уехал в Данию в 1992 ещё такой ху и ни не видел нигде . Наверное Украина ещё лет 50 будет в ссср ?
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звідки ви такі сумми берете? 400 тис.доларів на ремонт одного вагона? За ци гроші можна будинок на 500 кв.м. побудувати з оздобленням і преміум столяркою. Ось і відповідь, чому у нас чиновники такі багаті.
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В будинку на 500 кв. м. на каву у Відень не з'їздиш. І на опєру. Для такого задоволення і мульйона не шкода. Хай пєрєдєлують.
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та за такі гроші, можна той будинок поставити на колеса і тягачем у Відень возити
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А РЖД запустила новый плацкартный вагон. Почувствуйте разницу "Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта - Цензор.НЕТ 4590
"Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта - Цензор.НЕТ 4616
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Пока вроде один поезд ходит. Но в этом году хотят получить 50 таких вагонов.
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Это вагоны итальянского производства, изготовленные итальянской компанией Фрессе. по спецзаказу дирекции РЖД.

Рукожопые сделать такое органически неспособны.
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На росії валянок трахають,можеш і ти купити валянок,та трахати його,тобі то важлива різниця.Чорт каціпський.
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Якщо знов не буде повітря в вагонах то в принципі можна і в товарняках населення перевозити навіть дешевше. Населення вже звикло що його в товарняках возять.
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10 млн гривен ? Вы с ума сошли ! Там максимум на 1млн , если делать .как для себя .НапиSдите .а потом скажете ,что жена великий бизнесмен .
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Стоимость ремонта 10,5 млн. гривен... без НДС. Полная стоимость 12,6 млн. гривен.
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Это типа реальная стоимость, умноженная где то так на 20?
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Нет, он пока специалист только по лисапедам, шаурме и в мостостроении.
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400 000 тис. дол!вы серьезно?они нас за ******** держат?
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как же все запущено да совок как ты его не реставрируй отсталость вы видели или катались на поездах в Европе кто ездил тот поймет меня вагоны даже для великов есть даже Киев столицу не могут трамваем обновить в исторической части позорище старые 70 года красные трамваи и на юности и в Пущю Водицю во Львове современные трамваи же делают или откаты не позволяют закупить?
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совок совком как ни крути -отсталость от той же Польши боюсь называть года
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як ти ці вагони не ремонтуй а совдепія є совдепією--огидний інтерьер
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Так вот он какой гиперлуп! Не дешёвый...
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А сметку на ремонт слабо выложить? Что-то мне подсказывает что расценки и стоимость комплектующих там мягко говоря завышены.
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Да, интересно посмотреть смету, даже если стоимость комплектующих и работ не завышены. Я думаю, там много такого, что можно было бы исключить из сметы. Типа аренда домкратов, стапелей, компрессоров, сварочного оборудования и всего прочего, чего уже нет в УЗ, зато есть во всяких компаниях прокладках.
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зі свого фаху знаю - якщо ремонт дорожче третини ціни нового девайса, то краще купити новий. До того ж, не повірю що косметичний ремонт вагона (те що видно на фото) вартий половини нового вагона!!!
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Вообще дикость какая-то плацкартный вагон. Или с сидушками, как Боря Колесников закупил, или спальный/купейный. Если уже и переоборудовать, то толково.
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На двухэтажном ездили? Мне пондравилось... Только на втором этаже малость потряхивает
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а мо' комусь подобаєця, коли "потрахіваєт"
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на повороте главное не улетел, значит хорошо.
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Вижу изменения, крючки для одежды прикрутили
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то кацапський постмодернівський експресіонізм "Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту - Цензор.НЕТ 9686
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Шо значит опробовал лично? Трахнул сам себя? Давай отзывы твоих партнёрш выкладывай!
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Везде хитрость, обман, надувательство. И здесь тоже. Новый вагон служит 28 лет, стоит 20 млн. Отремонтированный служит 14 лет, стоит 10 млн. Где здесь ноу-хау, прибыль, смысл, толк?! Заплати 20 лимонов за новый на 28 лет и не .... мозги ни себе, ни людям. И ремонтников разгони половину. И "откатчиков" на ремонтах вместе с ними.
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Вагоны пассажирские
Продам Предлагаем вагоны пассажирские ПЛАЦКАРТНЫЕ и КУПЕЙНЫЕ с кондиционером.
Год постройки 1987.
Вагоны после КВР.
Цена - $ 120 тыс.

Раздел объявления: Железнодорожная техника
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Вдвое дешевле, чем покупка нового? То есть у нас новый вагон стоит примерно 800 тысяч баксов??
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АФЕРИСТЫ *** !!!! Из ГОВНА пуля не вылепишь ((((( Бездарно потраченные или сворованные деньги (((( "Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту - Цензор.НЕТ 2974
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