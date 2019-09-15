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Все про:контрабанда (1819) пограничники (1214) сигареты (648) ГБР (555)

 Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали начальника и заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого отряда Госпогранслужбы при получении ими неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации пограничники через подчиненных наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных жителей - за деньги они способствовали противоправному перемещении табачных изделий из Украины в Румынию.

Задержание пограничников произошло в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения ими очередной части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.

Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Смотрите также: За прошедшие сутки на границе с Румынией выявлено 30 тыс. пачек контрабандных сигарет, стоимостью 0,9 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 01
Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 02
Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 03
Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР 04

Источник: https://censor.net.ua/p3148514
 
 
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А разве бывает иначе? Без погранцов, без таможенников?
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Скільки вже мільярдів доларів інвестицій наскиглив зєлєнскій?
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"пограничники способствовали"
Вот это ность！😀
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Такі от в нас нині прикордонники................... "дякуючи" п'ятирічному правлінню маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Цигарки будуть возити поки це буде вигідно. Можна друкувати цей пост кожен день і лише прізвища міняти.
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отправить на покаяние в монастырь, мы же православные - нету суда кроме суда Яхве Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР - Цензор.НЕТ 4935
не, ну судя по шабашам и срачам попов, то можно погранотекантропов и камнями побить - следуя высерам из писсанины)
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Пора уже навести порядок с границами-всех пограничников с западной стороны перенаправить на усиление востока,а то они не своим делом занимаются,создают видимость работы(ненужной),щемлят людей за сигареты.Румынам наши сигареты создают проблемы,то пускай они ловят и садят.
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Хахаха - Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий,их разоблачило ГБР,ГБР способствовала пограничникам способствовать контрабанде,Шмєбєєр их разоблачило,Шмєбєєр способствовало ГБР способствовать пограничникам способствовать контрабанде,Хербєєр их разоблачило - и так до бесконечности по кругу,пока у нас имеются конторы наделенные правом вмешиваться в бизнес и куча правил ограничивающих деятельность предпринимателей,то взяточники на госслужбе всегда будут приделе.
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Да пусть прут к румынам сигареты хоть вагонами!
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За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.
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