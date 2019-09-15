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 Сенцов опубликовал единственный снимок, который удалось сделать в заключении. ФОТО

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал широкой публике единственную фотографию, сделанную в тюрьме. Фото было сделано в канун нового 2016 года.

Фотографию Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял", - написал Сенцов.

Сенцов опубликовал единственный снимок, который удалось сделать в заключении 01

По его словам, только изредка удавалось получить возможность связаться с родными и рассказать им о своем здоровье и местонахождении.

"Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

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Сенцов опубликовал единственный снимок, который удалось сделать в заключении 02

Источник: https://censor.net.ua/p3148511
 
   
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Головне те що звільнили моряків.
А всі ці "політичні в'язні" якось цікавлять менше всього. І тим паче їхній недолугий піар.
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Сенцова надо приглашать делать политические ток - шоу. Это его профессия. А ОБЩЕСТВО украинское надо формировать. И именно тем, кто прошёл через испытания борьбы с колонизатором
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на фото лицо больного, осунувшегося и уставшего от жизни человека
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да, в росіских казематах прямо курорт.
не хотіли би там відпочити ?
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а чого не хочеш ?
фуйло тебе на новенькому автозакові в сізо підкине.
давай, погоджуйся.
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москалику, якщо пошукаєш, то можеш віднайти фотку під час голодування.
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а вот кацапы о своих пленных так беспокоятся?
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Сенцов повинен розуміти, що він повинен дякувати тим, хто добував ціною свого життя обмінний фонд. Тим, хто зараз піариться йому не треба дякувати, бо далі будуть неприємні спомини.
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Главное что бы он помнил благодаря кому оказался на свободе и ценил это. Потому что вдруг будет выступать против нашего Народного Президента- Баканов с ним быстро разберется.
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Кстати, Патриоты уже скринят коментарии, направленные против Владимира Александровича и отправляют их в СБУ, как они сами неоднократно хвастались на сайте. Так что благодаря этим великим людям демократии ничего не грозит!
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Какого,какого преза? Его избрал не народ,не нация,его избрало население
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А при чем тут ваш народный президент? Он оказался на свободе благодаря тому, что у Украины появился "обменный фонд", интересный другому президенту, российскому, и это тот самый Цемах, которого захватили наши ребята из ССО. Операция по его захвату готовилась более года, один из этих ребят погиб при выводе Цемаха. Вот им он и обязан своей свободой.
Если бы Путин не был заинтересован в получении Цемаха, то никакого обмена бы и не было.
Вы как-то бы учились думать и анализировать. А ваш народный президент просто ряджом постоял.

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Зебіли з вами не погодяться, бо все гарне зробив Зе, а все погане - Пєця!
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Зря он фото выложил, в тюрьме могут из-за этого обыски пройти
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Сенцов мужик. Какой-то слишком спокойный для патриота.
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