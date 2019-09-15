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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17911) пожар (3696)

 Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве. ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 14 сентября, серьезный пожар практически полностью уничтожил развлекательный комплекс Bora Bora Beach Club.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ветер и сухая погода способствовали тому, что пламя мгновенно охватило площадь в 500 кв. м. Дым затянул весь Гидропарк. Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари, а после последовал хлопок и клубы дыма. Уже спустя три минуты территория была охвачена огнем.

"Пожар удалось потушить через час. Над тушением огня работала сотня спасателей. Спасти пляжный клуб не удалось, он сгорел практически дотла", - говорится в сообщении.

Во время возгорания в комплексе была лишь охрана. К счастью, никто не пострадал.

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Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 01
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 02
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 03
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 04
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 05
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 06
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 07
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 08
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 09
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 10
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 11
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 12
Пожар уничтожил пляжный комплекс Bora Bora Beach Club в Киеве 13

Источник: https://censor.net.ua/p3148508
 
 
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Отмечается, что ветер и сухая погода способствовали тому, что пламя мгновенно охватило площадь в 500 кв. м. Источник: https://censor.net.ua/p3148508\\\\\\\\\\

А также способствовали шоб "Гендир" купил такой же комплекс в Монако и посмеивался, кушая креветки с Мохито на балконе пентхауса.
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Шашлички, то да сьо... Погуляли, карочє.
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У меня теперь почему-то слово шашлыки ассоциируется с одним известным событием. Даже как-то не по себе от этого.
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А не надо закон нарушать, строить ближе 50 метров от береговой линии
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Чтобы пожарные корабли потушить ничего не могли.
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А было бы интересно узнать кто и кому выдал разрешение на строительство в общественном месте,да ещё и ближе 50 метров до воды.
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все сгорело к е...ням, и купальный сезон завершился
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все сгорело к е...ням, и купальный сезон завершился
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