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 Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma, российские СМИ выразили обеспокоенность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист Роман Бурко.

"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты", - написал волонтер.

Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу 01Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу 02

Экспедиционное судно USNS Yuma проходит Босфор

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В частности, как сообщает ТАСС, "Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря".

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".

Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу 03

Источник: https://censor.net.ua/p3148501
 
   
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ой как красиво идет... ))))
а шо ото за воша по левому борту (по курсу) тужиться???
ой, тож наверное грозное сопровождение??? мощя!!!
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Пу, пора захватить Босфор и Дарданелли!)))
Костантинополь исконно рузька земля.
Третий Рим в ответе за Второй!)
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а это водочка, стилизованная под церквушки... святая водица руцкая, скрепная Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу - Цензор.НЕТ 4805
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ПаРашка в кольце врагов, враг не дремлет. Традиция, мля.
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Чим більше ВМС США в Чорному морі тим краще. А москалі хай обсираються
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Адназначно везет- спеціальние разделочние ножи для русскогаварясчих младенцев...
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Амери везуть нам ядрьону бімбу, нехай погавкають щоб в роті не завонялось.
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Напишите когда выходить обратно будет, а то тревожно как-то.
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У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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