 Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист Роман Бурко.
"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порты", - написал волонтер.
Экспедиционное судно USNS Yuma проходит Босфор
В частности, как сообщает ТАСС, "Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря".
Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".
а шо ото за воша по левому борту (по курсу) тужиться???
ой, тож наверное грозное сопровождение??? мощя!!!
Костантинополь исконно рузька земля.
Третий Рим в ответе за Второй!)
а это водочка, стилизованная под церквушки... святая водица руцкая, скрепная
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!