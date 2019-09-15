EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  498  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (4710) Закарпатье (1641) СБУ (13831) ГФС (3419)

 Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила на взятке старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал 700 евро от гражданина Румынии за получение им статуса физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.

Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро 01
Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро 02
Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро 03
Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро 04
Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро 05

Смотрите также: СБУ в Мариуполе задержала чиновника Госгеокадастра, вымогавшего взятки за оформление земли. ФОТО

Правоохранители задержали ревизора-инспектор, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в загородном ресторане во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3148496
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так у него должность такая,на ней нельзя без взяток,человек купил должность и обязался регулярно отправлять наверх определенную сумму своим боссам,вы ублюдки не одноразовыми акциями пиарьтесь,а ломайте систему,расформируйте эту гэфээс и увольте там всех нахрен.
 показать весь комментарий
 
 
як можна всіх звільнити? прокуратуру - звільнити, ГФС - звільнити, суди - звільнити, поліцію - звільнити, лісників - також звільнити! асенізаторів - і тих звільнити?
 показать весь комментарий
 
Мелковаты ревизоры в Закарпатье. Чисто на "хлеб" насущный, не больше не меньше ( ну если брать нынешнюю цену на хлеб)
 показать весь комментарий
 
Потрібно терміново провести люстрацію всіх органів влади та керівників державних підприємств. І гнати звідтіль всіх підбарижників.
 показать весь комментарий
 
За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.(с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх