 Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал 700 евро от гражданина Румынии за получение им статуса физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.











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Правоохранители задержали ревизора-инспектор, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в загородном ресторане во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.